Gấp rút sửa chữa cầu Sông Lô, phấn đấu hoàn thành xong trước Tết

Công trường thi công sửa chữa cầu Sông Lô đang đẩy nhanh tiến độ. (Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh/TTXVN)

Những ngày đầu tháng 11, trên công trường sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô, thuộc địa phận xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Nhiều máy móc, thiết bị cùng nhân lực được huy động, triển khai đồng thời các hạng mục dưới lòng sông nhằm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình trước Tết Nguyên đán 2027, sớm đưa cây cầu trở lại phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Trên công trường, các đơn vị thi công đang tập trung máy móc xử lý những hạng mục còn lại tại các trụ cầu. Đến nay, 7/8 trụ đã được triển khai các hạng mục sửa chữa, khắc phục; khối lượng công việc toàn công trình ước đạt trên 80%; trong đó, các trụ T2, T3, T4, T6, T7 và T8 đã cơ bản hoàn thành những hạng mục sửa chữa chính; trụ T1 đã hoàn thành khoan cọc, còn trụ T5 đang được tập trung thi công đường công vụ, đắp đất để tiếp cận vị trí giữa lòng sông.

Ông Tô Minh Nghĩa, Chỉ huy trưởng công trường thuộc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp (Udideco), cho biết đơn vị đang tập trung tối đa máy móc, thiết bị và nhân lực, tổ chức thi công cả buổi tối để đẩy nhanh tiến độ. Mục tiêu của nhà thầu là hoàn thành công trình trước Tết Nguyên đán 2027, bảo đảm sớm đưa cầu vào khai thác, phục vụ người dân.

Theo ông Nghĩa, thời tiết hiện tương đối thuận lợi cho việc thi công, nhất là các hạng mục dưới lòng sông. Tuy nhiên, dự kiến cuối tháng 11 có đợt xả lũ phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp, có thể ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công tại khu vực các trụ cầu.

Nhà thầu đang chủ động tính toán phương án, tranh thủ thời gian thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh những phần việc có thể triển khai trước. Thời gian qua, có lúc đơn vị thi công chậm, ảnh hưởng đến tiến độ chung do phải nằm chờ 2 tháng nước lũ dâng cao hơn móng trụ.

Báo cáo tiến độ ngày 3/11 gửi Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ, Ban Quản lý dự án xây dựng và bảo trì công trình giao thông Phú Thọ cùng đơn vị tư vấn giám sát, Tổng giám đốc Udideco Phan Thị Đức cho biết doanh nghiệp đang tập trung nguồn lực, chủ động phối hợp với các bên liên quan để tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ thi công.

Theo báo cáo, các hạng mục khoan cọc nhồi, phần bệ trụ tại các trụ T1, T2, T3, T4, T6, T7 và T8 đã hoàn thành theo khối lượng thiết kế. Trụ T1 tiếp tục triển khai các công việc còn lại, trong khi trụ T5 cần thêm thời gian thi công do nằm giữa lòng sông.

Nhà thầu dự kiến hoàn thành khoan cọc tại trụ T5 vào ngày 15/12/2026, hoàn thành bệ trụ T5 vào ngày 26/1/2027 và các hạng mục gia cố liên quan theo tiến độ báo cáo.

Udideco phấn đấu hoàn thành sửa chữa, bàn giao công trình cho Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ tổ chức nghiệm thu, kiểm định trước ngày 26/1/2027, qua đó đưa cầu Sông Lô trở lại phục vụ người dân trước Tết Nguyên đán.

Doanh nghiệp cũng cam kết thực hiện bảo hành theo quy định, chịu trách nhiệm khắc phục bằng kinh phí của mình đối với những hư hỏng thuộc trách nhiệm nhà thầu; đồng thời bàn giao hồ sơ và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, quan trắc định kỳ sau sửa chữa.

Công trình sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô có tổng mức đầu tư trên 74 tỷ đồng, do Udideco chi trả toàn bộ. Phạm vi sửa chữa tập trung gia cường hệ móng 8 trụ cầu, từ T1 đến T8, thông qua bổ sung cọc khoan nhồi, mở rộng bệ trụ, vệ sinh và gia cố cọc cũ, tăng cường các kết cấu liên kết nhằm bảo đảm khả năng chịu lực và an toàn lâu dài cho công trình.

Trước đó, vào cuối tháng 10/2025, khi mực nước sông Lô xuống thấp, nhiều móng cọc trụ cầu bị lộ ra, phần đất nền xung quanh nhiều năm bị xói mòn, xuất hiện các hốc lớn; một số vị trí cốt thép bị gỉ sét, lớp bê tông bảo vệ hư hỏng. Tình trạng này đặt ra yêu cầu phải khẩn trương kiểm tra, đánh giá và triển khai giải pháp sửa chữa, gia cường để bảo đảm an toàn khai thác cầu.

Cầu Sông Lô được khởi công xây dựng tháng 8/2010, khánh thành tháng 3/2015, có chiều dài gần 518 m, tải trọng thiết kế 30 tấn. Đây là công trình giao thông quan trọng, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và kết nối các khu vực dân cư, sản xuất trên địa bàn.

Việc đẩy nhanh tiến độ sửa chữa cầu Sông Lô có ý nghĩa thiết thực đối với người dân và hoạt động giao thương tại địa phương.

Trong thời gian tới, bên cạnh nỗ lực của nhà thầu, các đơn vị tư vấn giám sát và cơ quan quản lý cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ chất lượng, tiến độ từng hạng mục, nhất là các công việc thi công dưới lòng sông và tại những trụ có khối lượng còn lại lớn.

Mục tiêu đặt ra là hoàn thành công trình đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật, sớm khôi phục việc lưu thông qua cầu./.