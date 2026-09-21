Gấp rút nâng cao năng lực truyền tải điện

Công ty Điện lực Thanh Hóa thi công lắp đặt máy biến áp T2 tại TBA 110kV Hoàng Long.

Trên công trường Dự án TBA 220kV Sầm Sơn và đường dây đấu nối Thanh Hóa - Sầm Sơn, các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, phương tiện triển khai đồng loạt nhiều hạng mục. Đây là một trong những dự án truyền tải điện quan trọng đang bước vào giai đoạn nước rút, với mục tiêu đóng điện trong năm 2026, tăng cường khả năng cung ứng điện cho khu vực đô thị, dịch vụ, du lịch phía Đông và khu vực trung tâm của tỉnh.

Theo chủ đầu tư - Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Trung (CPMB), đến hết ngày 18/9, phần đường dây đấu nối đã hoàn thành đào đúc móng, dựng cột tại toàn bộ 111/111 vị trí. Công tác kéo dây đã hoàn thành 43/56 khoảng néo và đang triển khai tại 7 khoảng néo. Đối với phần TBA, đường vào trạm đạt khoảng 70%, san nền khoảng 30%, các nhà chức năng đạt khoảng 70%; bể nước cứu hỏa, máng máy biến áp AT1 đã hoàn thành và nhiều hạng mục khác đang được triển khai đồng bộ.

Khối lượng thi công lớn đã được thực hiện, song mặt bằng vẫn là “nút thắt” ở chặng nước rút. Hiện 105/111 khoảng cột, tương ứng 51/56 khoảng néo đã được bàn giao; còn 5 khoảng néo tại các phường Đông Sơn, Đông Quang và xã Quảng Ninh chưa hoàn tất bàn giao mặt bằng. Các địa phương đang tập trung tuyên truyền, vận động, hoàn thiện phương án bồi thường, xử lý những trường hợp còn vướng mắc để tạo điều kiện cho đơn vị thi công kéo dây, bảo đảm tiến độ đóng điện.

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Phòng Đền bù, Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Trung cho biết: “Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với từng địa phương để xử lý các vị trí còn vướng; bố trí cán bộ đầu mối bám sát địa bàn, kịp thời cung cấp hồ sơ kỹ thuật, pháp lý phục vụ hoàn thiện phương án bồi thường. Đối với các phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nguồn kinh phí cũng được chủ động chuẩn bị để thực hiện chi trả”.

Cùng với dự án đang bước vào chặng nước rút tại Sầm Sơn, một công trình truyền tải quan trọng khác đã được xúc tiến đầu tư. Tháng 8/2026, UBND tỉnh chấp thuận Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) là nhà đầu tư Dự án đường dây 220kV Thanh Hóa - Bỉm Sơn, với tổng vốn đầu tư hơn 879 tỷ đồng. Dự án đầu tư đường dây 220kV mạch kép nhằm tăng cường liên kết lưới điện, nâng cao khả năng truyền tải và đáp ứng nhu cầu phụ tải khu vực Bỉm Sơn và phía Bắc của tỉnh. Việc chấp thuận nhà đầu tư tạo cơ sở để EVNNPT tiếp tục hoàn thiện các thủ tục, chuẩn bị triển khai dự án trong thời gian tới.

Ở cấp truyền tải 110kV - cấp điện trực tiếp tới nhiều khu vực sản xuất và trung tâm phụ tải lớn. Theo ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa, tốc độ phát triển công nghiệp và đô thị hóa đang khiến áp lực lên hệ thống điện ngày càng lớn. Nhiều khu vực có tốc độ tăng phụ tải cao, đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng công suất, chống quá tải và tăng độ linh hoạt của lưới điện. Nếu hạ tầng điện không được đầu tư đồng bộ, nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ các dự án công nghiệp, hoạt động sản xuất, kinh doanh và môi trường đầu tư.

Để chủ động đón nhu cầu phụ tải, Công ty Điện lực Thanh Hóa đang triển khai hàng loạt công trình tại các khu vực phát triển công nghiệp, đô thị và có tốc độ tăng trưởng phụ tải cao. Riêng trong 8 tháng năm 2026, công tác chuẩn bị đầu tư được thực hiện đối với 99 dự án; trong đó 66 dự án đã chuyển sang bước thực hiện đầu tư và đặt mục tiêu giao tuyến thi công 30 dự án; tập trung giám sát thi công, giải phóng mặt bằng, tháo gỡ vướng mắc cho 50 dự án và hoàn thành, đóng điện 69 dự án.

Với 31 dự án đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục, công ty đã phân loại cụ thể theo từng nhóm công việc để tập trung xử lý. Một số dự án xuất tuyến sau các trạm 110kV Tĩnh Gia 3, Thường Xuân, Yên Định 3 đang điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư; dự án đường dây và TBA 110kV Triệu Sơn đang hoàn thiện hồ sơ triển khai sau bước nghiên cứu; các dự án nâng cao năng lực vận hành, cải tạo lưới điện và trang bị 18 bộ giám sát ắc quy online tại các trạm 110kV cũng được đẩy nhanh các bước chuẩn bị. “Thời gian tới, ngành điện tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho các công trình tại những khu vực có tốc độ phát triển công nghiệp, đô thị và phụ tải cao; đẩy nhanh tiến độ các dự án TBA, đường dây 110kV, trung và hạ áp; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong giải phóng mặt bằng, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện” - Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa Hoàng Hải cho biết.

Theo ước tính của Công ty Điện lực Thanh Hóa, công suất phụ tải cực đại toàn tỉnh năm 2026 dự kiến đạt khoảng 1.964MW, tăng hơn 18% so với năm 2025. Trong bối cảnh Thanh Hóa đặt mục tiêu tăng trưởng cao, mở rộng các khu công nghiệp, đô thị và thu hút thêm nhiều dự án sản xuất quy mô lớn, nhu cầu đầu tư đồng bộ, nâng cao năng lực truyền tải điện càng trở nên cấp thiết. Hạ tầng điện được đầu tư đi trước, vận hành an toàn, tin cậy sẽ tạo dư địa năng lượng, góp phần bảo đảm điều kiện cho các động lực tăng trưởng mới.