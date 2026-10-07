Gấp rút mở rộng phố Ô Chợ Dừa trên tuyến Vành đai 1 Hà Nội

Ghi nhận trong ngày 6/10, đơn vị thi công đang triển khai lắp đặt bó vỉa bê tông cho dải phân cách giữa, đồng thời xe lu đang lu lèn nền đường chuẩn bị cho công đoạn thảm nhựa.

Đoạn đường đang thi công được bố trí đầy đủ biển báo, cọc tiêu, phân tách khu vực công trường với phần đường dành cho các phương tiện lưu thông, nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình thi công.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, đoạn đường từ số nhà 34 đến số nhà 80 được xén dải phân cách giữa để mở rộng mặt đường thêm 5,5m mỗi bên.

Sau khi hoàn thành, đoạn tuyến được tổ chức giao thông hai chiều với 6 làn xe, mỗi chiều 3 làn. Hai chiều lưu thông được phân cách bằng dải phân cách giữa. Hệ thống biển báo, vạch sơn cũng được bổ sung theo quy chuẩn hiện hành.

Đoạn đường từ số nhà 34 đến số nhà 80 phố Ô Chợ Dừa được xén dải phân cách giữa để mở rộng lên 6 làn xe, đồng bộ với tuyến Vành đai 1.

Khu vực thi công được bố trí biển báo, cọc tiêu, phân tách với dòng phương tiện đang lưu thông.

Các tốp công nhân lắp đặt bó vỉa sau khi cắt xén dải phân cách giữa.

Dự kiến các phương tiện có thể lưu thông từ ngày 9/10/2026, góp phần giảm ùn tắc trên tuyến.

Việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Ô Chợ Dừa được thực hiện sau khi tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục thông xe kỹ thuật phần tuyến chính.

Hiện nay, các nhà thầu đang đẩy nhanh thi công 2 cầu vượt trên tuyến tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và đường Nguyễn Chí Thanh, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng trên tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ để xây dựng bãi đỗ xe, trạm sạc cũng đã cơ bản hoàn thành. Nhiều máy móc đang tiến hành thu dọn phế thải xây dựng, tạo mặt bằng sạch để triển khai dự án.

Đường Vành đai 1 đoạn nút giao Hoàng Cầu - Ô Chợ Dừa nhìn từ trên cao.

Công tác giải phóng mặt bằng Dự án bãi đỗ xe, trạm sạc, vườn hoa... trên tuyến Vành đai 1 đã cơ bản hoàn thành.

Các nhà thầu đang tập trung thi công 2 cầu vượt trên tuyến Vành đai 1, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trong năm 2026.

Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền hai cấp TP Hà Nội, sự đồng thuận của người dân và nỗ lực của các nhà thầu, tuyến Vành đai 1 - trục giao thông "xương sống" của Thủ đô, đang từng bước hoàn thiện.

Khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ góp phần nâng cao năng lực giao thông, giảm ùn tắc và đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân, nhất là trong các dịp cao điểm cuối năm như Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.