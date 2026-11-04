Gấp rút kết nối hạ tầng giao thông với Sân bay Long Thành

Lắp ráp Hệ thống cầu ống lồng nhà ga hành khách sân bay Long Thành

Tăng tốc các trục giao thông chiến lược

Trong mạng lưới giao thông kết nối trực tiếp với Sân bay Long Thành, 2 tuyến T1 và T2 giữ vai trò quan trọng. Tuyến T1 dài khoảng 4,3 km, nối với quốc lộ 51 đã cơ bản hoàn thành các hạng mục xây lắp chính. Mặt đường được thảm nhựa; hệ thống chiếu sáng, dải phân cách và cảnh quan tiếp tục được hoàn thiện.

Tuyến T2 dài khoảng 3,5 km, kết nối T1 với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, cũng đang được đẩy nhanh thi công. Các hạng mục cầu vượt tại nút giao với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã cơ bản hình thành. Khi hoàn thành, hai tuyến đường sẽ tạo hướng tiếp cận trực tiếp từ quốc lộ 51 và mạng lưới cao tốc vào sân bay.

Tuyến T1 là nút giao phức hợp với Quốc lộ 51 trên địa bàn xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Ở hướng TPHCM, dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây lên 8-10 làn xe đặt mục tiêu thông xe kỹ thuật vào cuối tháng 12. Công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực lưu thông trên hành lang giao thông huyết mạch giữa TPHCM và Đồng Nai.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cũng đang được tập trung thi công, tạo thêm hướng kết nối sân bay. Cùng với đó, các tuyến đường tỉnh 769, 25B và 25C được nâng cấp, mở rộng nhằm tăng khả năng tiếp cận từ Nhơn Trạch, Long Thành và các khu công nghiệp, đô thị lân cận, đồng thời chia sẻ lưu lượng phương tiện cho quốc lộ 51.

Về lâu dài, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành được kỳ vọng trở thành phương thức vận tải công cộng khối lượng lớn, nối sân bay với trung tâm TPHCM. Tuy nhiên, dự án vẫn trong giai đoạn hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi và chuẩn bị đầu tư, chưa thể khai thác cùng thời điểm với giai đoạn 1 của sân bay.

Do đó, trong giai đoạn đầu vận hành, đường bộ sẽ đảm nhận phần lớn nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa. Năng lực thông hành của các tuyến kết nối sẽ tác động trực tiếp đến hiệu quả khai thác sân bay.

Gỡ điểm nghẽn, chủ động phân luồng

Dù nhiều công trình được tăng tốc, quá trình triển khai vẫn gặp khó khăn, nhất là giải phóng mặt bằng tại các tuyến đường tỉnh 769, 25B và 25C. Mặt bằng bàn giao xen kẽ khiến nhà thầu khó tổ chức thi công liên tục, ảnh hưởng tiến độ chung. Nguồn cung đá xây dựng, cát san lấp, nhựa đường cũng chịu áp lực lớn. Giá vật liệu có thời điểm cao hơn giá công bố, làm tăng chi phí và gây khó khăn cho nhà thầu.

Thách thức khác là nguy cơ quá tải khi Sân bayLong Thành khai thác thương mại, trong bối cảnh đường sắt chưa vận hành và một số tuyến đường chưa hoàn thành đồng bộ. Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, quốc lộ 51 và các tuyến T1, T2 sẽ chịu áp lực từ xe chở khách, xe cá nhân và phương tiện vận tải hàng hóa. Nguy cơ ùn tắc càng lớn nếu xảy ra tai nạn, sự cố tại cầu Long Thành hoặc các nút giao trọng yếu.

Dự án mở rộng đoạn cao tốc TPHCM - Long Thành kết nối tuyến Vành đai 3 TPHCM. Ảnh: QUỐC HÙNG

Để tháo gỡ, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu cần xây dựng tiến độ cụ thể theo tuần, tháng; tăng cường kiểm tra hiện trường, xử lý kịp thời vướng mắc. Đồng Nai cần tập trung giải quyết các vị trí chưa bàn giao mặt bằng, ưu tiên những đoạn tuyến bị chia cắt. Tại nơi có mặt bằng sạch, nhà thầu cần bổ sung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công nhiều ca để bù tiến độ.

Đặc biệt, cần sớm hoàn thiện phương án tổ chức giao thông tổng thể, xác định rõ các hướng tiếp cận sân bay; phân luồng từ xa, tổ chức luồng xe hàng hóa phù hợp và điều tiết tại các nút giao trọng yếu. Các đơn vị quản lý phải có kịch bản ứng phó ùn tắc, tai nạn trên cao tốc và quốc lộ 51; đồng bộ hệ thống giao thông thông minh, camera giám sát và biển báo điện tử.

Hệ thống đường gom dân sinh, chiếu sáng, biển báo và thu phí không dừng cũng cần được hoàn thiện, kiểm tra trước khi vận hành. Hạ tầng đồng bộ cùng phương án điều tiết phù hợp là điều kiện để sân bay Long Thành khai thác hiệu quả, tránh để giao thông kết nối trở thành điểm nghẽn.

Các cơ quan chức năng cần rà soát khả năng cung ứng của các mỏ vật liệu, điều tiết nguồn cung cho công trình trọng điểm theo quy định; xử lý bất cập về giá, thanh toán và điều chỉnh giá, hạn chế gián đoạn thi công.