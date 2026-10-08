Gấp rút hoàn thiện trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Pà Vầy Sủ

Các hạng mục đang được gấp rút hoàn thiện.

Ngày 8/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Đỗ Anh Tuấn kiểm tra tình hình vận hành tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Pà Vầy Sủ, xã Pà Vầy Sủ.

Dự án trên có tổng mức đầu tư trên 200 tỷ đồng. Đến nay đạt khoảng 92% khối lượng. Các hạng mục chính cơ bản hoàn thành; trong đó phòng học lý thuyết, nhà lớp học bộ môn liên cấp đã hoàn thành 100%. Các đơn vị đang tập trung hoàn thiện, lắp đặt thiết bị và hạ tầng phụ trợ.

Ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang kiểm tra tình hình vận hành trường nội trú tại Pà Vầy Sủ.

Năm học 2026-2027, nhà trường có 64 cán bộ, giáo viên, nhân viên; 1.046 học sinh, 31 lớp (910 học sinh nội trú và 136 học sinh bán trú). Do cơ sở chính chưa hoàn thiện, việc dạy học hiện được tổ chức tại 4 địa điểm.

Nhà trường kiến nghị đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở vật chất, sớm đưa hoạt động về một cơ sở tập trung; đồng thời bổ sung giáo viên, nhân viên còn thiếu để bảo đảm điều kiện dạy học, chăm sóc và quản lý học sinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các hạng mục thiết yếu, vận hành thử hệ thống điện, nước trước khi bàn giao. Những hạng mục hoàn thành cần được sớm bàn giao để nhà trường chuẩn bị đưa vào sử dụng.

Sở GD&ĐT Tuyên Quang được giao tham mưu đánh giá thực tế hoạt động, phương thức vận hành để tiếp tục hoàn thiện mô hình trường phổ thông nội trú, bảo đảm an toàn, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học tại vùng khó.