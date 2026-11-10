Gấp rút hoàn thiện sân vận động PVF 60.000 chỗ tại Hưng Yên

Chỉ sau hơn một năm khởi công, sân vận động PVF với sức chứa 60.000 chỗ ngồi tại Hưng Yên đã thay đổi diện mạo đến ngỡ ngàng. Từ một đại công trường ngổn ngang máy móc, những khán đài đồ sộ cùng hệ mái vòm thép nặng hàng nghìn tấn đã thành hình, đưa công trình tiến gần hơn tới mục tiêu hoàn thành vào tháng 3/2027.

Chỉ sau hơn một năm khởi công, sân vận động PVF với sức chứa 60.000 chỗ ngồi tại Hưng Yên đã thay đổi diện mạo đến ngỡ ngàng.

Nhìn từ trên cao, khó có thể hình dung khu vực sân vận động PVF tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, mới chỉ bắt đầu khởi công từ ngày 19/10/2025. Sau hơn một năm, nơi từng tập trung hàng loạt máy móc san lấp, xử lý nền móng đã xuất hiện một sân vận động quy mô lớn với hệ thống khán đài bao quanh, những kết cấu thép khổng lồ và hàng loạt hạng mục đang được gấp rút hoàn thiện.

Toàn cảnh sân vận động PVF với sức chứa 60.000 chỗ ngồi tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, sau hơn một năm khởi công xây dựng.

Điều gây ấn tượng không chỉ là quy mô công trình mà còn ở tốc độ thay đổi diện mạo. Nếu đầu năm 2026, khu vực này vẫn là đại công trường với hệ thống cọc móng, cốt thép, cần cẩu và xe cơ giới, thì đến nay, hình hài của một sân vận động hiện đại đã hiện lên rõ nét.

Dự án do Bộ Công an làm chủ đầu tư, được xây dựng trên diện tích khoảng 55.000 m², thuộc tổ hợp thể thao - dịch vụ rộng 92 ha. Với sức chứa 60.000 chỗ ngồi, sân PVF có quy mô lớn hơn sân vận động quốc gia Mỹ Đình, được định hướng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế để tổ chức những sự kiện thể thao lớn trong tương lai.

Nhìn từ trên cao, hệ thống khán đài và mái vòm thép khổng lồ đã thành hình, tạo nên diện mạo mới cho sân PVF.

Điểm nhấn nổi bật nhất của công trình là hệ mái vòm thép có khả năng đóng, mở tự động. Hai dầm vòm chính dài khoảng 373 m, với tổng khối lượng kết cấu khoảng 8.600 tấn, đã được nâng lên vị trí thiết kế bằng hệ thống kích rút chuyên dụng.

Ngày 22/9/2026 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi nhà thầu thực hiện nâng kết cấu mái khổng lồ lên bốn trụ chính. Đây là một trong những công đoạn thi công phức tạp, đòi hỏi độ chính xác cao và sự phối hợp đồng bộ giữa hệ thống thiết bị, kỹ sư và công nhân trên công trường.

Máy móc, thiết bị và lực lượng thi công tiếp tục hoạt động trên đại công trường, hướng tới mục tiêu hoàn thành vào tháng 3/2027.

Theo thiết kế, hệ mái có thể đóng hoặc mở trong khoảng 12-20 phút, giúp sân vận động chủ động trước những thay đổi của thời tiết. Công nghệ này được tham khảo từ các sân vận động hiện đại trên thế giới, trong đó có sân AT&T tại Mỹ và sân vận động quốc gia Singapore.

Hệ kết cấu mái chính nặng khoảng 8.600 tấn đã được nâng lên vị trí thiết kế, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình thi công.

Đến đầu tháng 11/2026, phần khung mái vòm cố định cơ bản hoàn thành, nhà thầu tiếp tục thi công các thanh giằng liên kết và bắt đầu lắp đặt màng xuyên sáng ETFE. Đây là vật liệu có trọng lượng nhẹ, khả năng lấy sáng tự nhiên tốt, thường được ứng dụng tại các công trình thể thao quy mô lớn.

Bên dưới hệ mái khổng lồ, bốn khán đài A, B, C và D đã thành hình. Nhiều khu vực bắt đầu lắp đặt ghế ngồi với các gam màu đỏ, vàng và xám. Những hạng mục phụ trợ như khu kỹ thuật, khu chức năng, không gian phục vụ vận động viên, báo chí và khán giả cũng đang được triển khai.

Hàng nghìn công nhân thi công liên tục nhằm đảm bảo tiến độ công trình.

Để đạt những mốc tiến độ này, các nhà thầu sử dụng nhiều giải pháp kỹ thuật, trong đó có công nghệ cốp pha trượt thủy lực và tổ chức thi công liên tục. Hàng nghìn kỹ sư, công nhân cùng hệ thống máy móc, thiết bị chuyên dụng được huy động trên công trường. Sự thay đổi nhanh chóng của sân PVF không chỉ cho thấy quy mô đầu tư vào hạ tầng thể thao mà còn phản ánh năng lực tổ chức thi công, ứng dụng công nghệ và huy động nguồn lực của các doanh nghiệp xây dựng trong nước.

Trong chuyến thăm Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF cuối tháng 8/2026, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng đã tham quan dự án sân vận động 60.000 chỗ, bày tỏ ấn tượng trước những bước phát triển của hạ tầng và bóng đá Việt Nam.

Những hàng ghế đầu tiên được lắp đặt tại khu vực khán đài, trong khi nhiều hạng mục khác đang tiếp tục hoàn thiện.

Theo kế hoạch, sân vận động PVF hướng tới hoàn thành vào tháng 3/2027. Khi đưa vào sử dụng, công trình được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực tổ chức các giải đấu quốc tế, sự kiện thể thao và giải trí quy mô lớn.

Từ một công trường rộng lớn cách đây hơn một năm, sân PVF đang từng ngày hiện rõ dáng dấp của một công trình thể thao hiện đại. Những khán đài đã thành hình, mái vòm khổng lồ vươn lên giữa không trung và nhịp thi công vẫn tiếp diễn, tạo nên hình ảnh đầy ấn tượng về tốc độ xây dựng một sân vận động quy mô 60.000 chỗ ngồi tại Việt Nam.

Sân có diện tích 55.000 m2 với 60.000 chỗ ngồi, sẽ là sân có sức chứa lớn thứ 2 Việt Nam sau sân Vinfast Trống Đồng.

Sân PVF gồm 4 khán đài chính A, B, C, D cùng các khu chuyên môn phục vụ kỹ thuật, an ninh, trung tâm điều hành phát sóng, báo chí, cầu thủ, khu VIP, dịch vụ ẩm thực...

Nhiều hàng ghế cũng đang được lắp tại sân vận động PVF.

Sau hơn 1 năm thi công, dự án bắt đầu lắp đặt màng xuyên sáng cho mái vòm.

Theo thiết kế, mái chính gồm hai dầm vòm dạng hộp, mỗi dầm dài khoảng 373m, sâu 10,7m, rộng 5 m. Tổng khối lượng của hệ kết cấu mái khoảng 8.600 tấn

Để đạt những mốc tiến độ này, các nhà thầu sử dụng nhiều giải pháp kỹ thuật, trong đó có công nghệ cốp pha trượt thủy lực và tổ chức thi công liên tục. Hàng nghìn kỹ sư, công nhân cùng hệ thống máy móc, thiết bị chuyên dụng được huy động trên công trường.

Sau khi hoàn thành, sân vận động PVF có sức chứa 60.000 người, phục vụ các giải đấu thể thao và các sự kiện quy mô lớn. Dự án đặt mục tiêu hoàn thành vào tháng 3/2027