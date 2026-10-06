Gấp rút hoàn thiện phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu ADN hài cốt liệt sĩ

Tại hội nghị, các đại biểu nghe Cục Quân y báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ công nghệ thông tin thuộc Đề án “Nâng cao năng lực xét nghiệm ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong Quân đội” (gọi tắt là Đề án).

Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, Cục Quân y đã phối hợp với Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel (Tập đoàn Viettel) và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu các nhiệm vụ công nghệ thông tin, chuyển đổi số thuộc Đề án; bước đầu xác định phạm vi, quy mô và yêu cầu nghiệp vụ, làm cơ sở xây dựng phần mềm nội bộ phục vụ số hóa quy trình, quản lý dữ liệu ADN hài cốt liệt sĩ, hồ sơ và kết quả xét nghiệm. Đồng thời, xác định những quy trình nghiệp vụ cần số hóa, gồm: Quản lý hồ sơ; theo dõi quá trình tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ, bàn giao và xét nghiệm mẫu; quản lý, khai thác kết quả xét nghiệm; tổng hợp số liệu, tiến độ thực hiện; tích hợp, liên thông dữ liệu với Bộ Công an và các cơ quan liên quan phục vụ xác định danh tính liệt sĩ...

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cục Quân y cùng các đơn vị thực hiện rà soát quy trình tiếp nhận, quản lý, xét nghiệm mẫu và các thông tin cần quản lý ở từng khâu; nghiên cứu chuẩn hóa bộ mã đối với mẫu hài cốt liệt sĩ nhằm bảo đảm thống nhất từ khi tiếp nhận đến khi có kết quả; theo dõi được vị trí lưu trữ, đơn vị quản lý và quá trình xử lý mẫu. Đồng thời, làm rõ yêu cầu về trách nhiệm cập nhật thông tin, quyền sử dụng, trao đổi và bảo mật dữ liệu.

Trong quý IV-2026 sẽ khảo sát thực tế theo kế hoạch, thống nhất yêu cầu quản lý dữ liệu và hoàn thiện phương án phần mềm, hạ tầng; quý I-2027 xây dựng, dùng thử, lấy ý kiến để hoàn thiện phần mềm; quý II-2027 triển khai hệ thống, kết nối dữ liệu, hướng dẫn sử dụng; quý III-2027 nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng, bảo đảm an toàn, bảo mật và tiếp tục hoàn thiện theo yêu cầu nhiệm vụ.

Đại tá Lê Văn Đông, Phó cục trưởng Cục Quân y phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ phương án tổ chức thực hiện, yêu cầu chuyên môn, hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin; phân công trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị và phương án bảo đảm kinh phí; đề xuất tiếp tục khảo sát, rà soát nhiệm vụ, xác định rõ sản phẩm, tiến độ và trách nhiệm thực hiện, bảo đảm triển khai Đề án đồng bộ, hiệu quả.

Phát biểu kết luận, Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm sau “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, toàn bộ thông tin, dữ liệu liên quan được số hóa, đồng bộ. Cùng với đó, khẩn trương xác định chủ đầu tư; xây dựng kế hoạch, phân công rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện. Đồng chí đề nghị Tập đoàn Viettel phối hợp chặt chẽ với Cục Quân y rà soát kết quả đã triển khai, báo cáo cụ thể tiến độ, các sản phẩm đã hoàn thành, những nội dung đang thực hiện và đề xuất phương án tiếp tục triển khai trong thời gian tới.