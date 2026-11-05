Gấp rút hoàn thiện không gian nghệ thuật trước giờ G cuộc thi nhạc cụ dân tộc

Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) sẽ diễn ra sự kiện "Độc tấu - Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026" đợt 2, thời gian từ ngày 6 - 12.11

Ghi nhận của PV Văn Hóa, trước thềm chương trình diễn ra, các nhân công đang gấp rút thi công, chuẩn bị hoàn thiện các hạng mục trang trí phía bên trong và khu vực ngoài nhà hát

Tấm áp phích đã được đưa vào khung, các công đoạn căng bạt, căn chỉnh mép và hoàn thiện bề mặt đang được khẩn trương thực hiện

Theo một công nhân đang thi công, các hạng mục chuẩn bị được gấp rút triển khai, dự kiến hoàn thành trong ngày 5.11, trước thềm Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2026

Bên trong khu vực diễn ra cuộc thi khang trang, hiện đại

Các nhân viên đang tiến hành lắp đặt thiết bị phục vụ cho cuộc thi

Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2026 là dịp tôn vinh giá trị âm nhạc truyền thống, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong đời sống đương đại

Chương trình tạo không gian giao lưu, học hỏi giữa các nghệ sĩ, nhạc công và đơn vị nghệ thuật trên cả nước, đồng thời khuyến khích sáng tạo, nâng cao chất lượng biểu diễn và lan tỏa tình yêu với âm nhạc dân tộc đến công chúng