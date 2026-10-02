Gấp rút hoàn thiện hai nút giao trên cao tốc qua Huế

Công trường tại nút giao TL 16.

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn có chiều dài gần 99km, nối tỉnh Quảng Trị với TP Huế. Trong đó, đoạn qua TP Huế dài hơn 62km. Dự án được khởi công cuối năm 2025, dự kiến hoàn thành cuối năm 2026, tổng mức đầu tư hơn 6.400 tỷ đồng.

Theo ghi nhận tại công trường, nút giao Tỉnh lộ 16 tại Km65+300, thuộc phường Hương Trà, đang được nhà thầu tập trung thi công các hạng mục cầu vượt và đường dẫn. Sau khi hoàn tất giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công được đẩy nhanh.

Ông Lê Viết Thuấn, cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, cho biết đến ngày 29-9, hộ dân cuối cùng bị ảnh hưởng bởi dự án đã di dời, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành các mố M1, M2 cùng 4 mố trụ; hệ thống dầm cầu cũng đã được đúc hoàn thiện.

Thời gian tới, nhà thầu sẽ lao dầm, thi công bản mặt cầu, lan can, đồng thời tiếp tục bóc phong hóa, đào đắp nền đường dẫn và triển khai các hạng mục liên quan. Cầu vượt nút giao Tỉnh lộ 16 có tổng mức đầu tư hơn 60 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành cuối tháng 12-2026.

Tại nút giao Tỉnh lộ 12B ở Km72+370, thuộc phường Kim Long, không khí thi công cũng diễn ra khẩn trương. Nhà thầu đang tập trung khoan cọc nhồi, thi công mố trụ, đường dẫn và các hạng mục liên quan trên phần mặt bằng đã được bàn giao.

Ông Nguyễn Tiến Khánh, tư vấn trưởng gói thầu XL2 thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn kỹ thuật xây dựng Hồng Hà, cho biết quá trình triển khai nút giao Tỉnh lộ 12B gặp vướng các lô cốt nên phải điều chỉnh thiết kế. Theo phương án mới, cầu vượt được thiết kế gồm 4 nhịp.

Hiện nhà thầu đang tập trung khoan cọc nhồi, trong khi phần dầm cầu cơ bản đã hoàn thành công tác đúc. Đến nay, khối lượng thực hiện tại nút giao này đạt hơn 20%. Hạng mục có tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng, theo kế hoạch phải cơ bản hoàn thành cuối năm 2026 để đồng bộ với tiến độ mở rộng toàn tuyến.

Tuy nhiên, mặt bằng tại nút giao Tỉnh lộ 12B vẫn chưa được bàn giao hoàn toàn. Ông Chu Văn Long, Giám đốc Ban Quản lý dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn, cho biết địa phương đã bàn giao khoảng 54/59ha, đạt hơn 90%, nhưng vẫn còn hơn 5ha chưa được bàn giao.

Trong số này còn 37 hộ liên quan đến công tác tái định cư. Đến nay, cơ quan chức năng đã chi trả tiền bồi thường cho 22 hộ nhưng các hộ này chưa bàn giao mặt bằng. Ngoài ra, một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật cũng chưa được di dời, trong đó có đoạn từ xưởng gỗ đến cổng làng Xước Dũ và hệ thống điện chiếu sáng từ đường Văn Thánh đến đường tránh TP Huế.

Chủ đầu tư kiến nghị chính quyền địa phương tiếp tục tập trung tháo gỡ các vướng mắc, sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch tại nút giao Tỉnh lộ 12B để nhà thầu có điều kiện tổ chức thi công đồng bộ, bảo đảm tiến độ dự án.

Việc hoàn thành hai nút giao Tỉnh lộ 16 và Tỉnh lộ 12B sẽ bổ sung các điểm kết nối giữa cao tốc Cam Lộ - La Sơn với mạng lưới giao thông khu vực, đồng thời góp phần bảo đảm tính đồng bộ khi tuyến cao tốc được mở rộng từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe hoàn chỉnh.