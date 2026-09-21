Gấp rút hoàn thiện công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: TRỌNG HUY

Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết, về tiến độ chuẩn bị chi tiết cho lễ kỷ niệm và hội thảo cấp quốc gia kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, đến nay ban tập trung rà soát các nội dung trọng tâm như: kịch bản điều hành, bài diễn văn, chương trình nghệ thuật, phim tư liệu, cùng các bài phát biểu của lãnh đạo.

Công tác phối hợp giữa các ban, ngành đang được đẩy nhanh để hoàn thiện phần hậu cần, khánh tiết và không gian trưng bày. Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị trong quá trình triển khai, các đơn vị liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng về trang phục, tác phong cho đại diện thế hệ trẻ tham gia phát biểu. Đặc biệt, trong phần tổng duyệt tối 29/9 phải bảo đảm diễn ra hoàn chỉnh.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đến nay công tác chuẩn bị cơ bản bảo đảm tiến độ các nội dung. Theo đó, lễ khánh thành Dự án phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng được tổ chức vào ngày 29/9. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai riêng.

Về lễ dâng hương - dâng hoa, tổ chức 2 đoàn, gồm đoàn 1 dự kiến tổ chức tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, xã Thạnh Bình. Đoàn 2, dự kiến dâng hương tại mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng (núi Thiên Ấn, phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi).

Đến nay, đã hoàn thiện kịch bản lễ dâng hương - dâng hoa tại các địa điểm; khánh tiết, trang trí tại bàn thờ, chuẩn bị hoa, quả.

Về lễ kỷ niệm, dự kiến tổ chức ngày 1/10 tại Nhà hát Trưng Vương, quy mô khoảng 800 đại biểu. Tại lễ kỷ niệm, có triển lãm sưu tầm hình ảnh tư liệu về cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: TRỌNG HUY

Hội thảo khoa học do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ban Tuyên giáo Thành ủy thực hiện, dự kiến tổ chức sáng 30/9 tại Trung tâm Hành chính thành phố với chủ đề: “Cụ Huỳnh Thúc Kháng - Tấm gương cao đẹp của bậc đại trí thức yêu nước, trọn đời phấn đấu vì Tổ quốc, vì nhân dân”, quy mô khoảng 150 - 200 đại biểu.

Lễ công bố phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng” và trao tặng tranh tem cho UBND thành phố được tổ chức tại hội thảo khoa học sáng 30/9.

Đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn gửi Sở Tài chính dự trù tổng kinh phí hoạt động 10,4 tỷ đồng.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đề nghị các cơ quan liên quan, sở, ban, ngành, xã Thạnh Bình và phường Hải Châu tập trung rà soát tiến độ của các hoạt động trọng điểm như: lễ khánh thành nhà lưu niệm, lễ dâng hương, hội thảo khoa học và chương trình nghệ thuật đặc biệt.

Bên cạnh đó, các cơ quan, ban, ngành liên quan được giao nhiệm vụ cụ thể về hậu cần, kịch bản chương trình, công tác khánh tiết, an ninh trật tự và đưa đón đại biểu. Toàn bộ khâu tổ chức phải thực hiện đồng bộ, khẩn trương và tuyệt đối không để xảy ra sai sót nhằm bảo đảm sự trang trọng và thành công cho toàn bộ chuỗi sự kiện.