Gấp rút hoàn thành giao thông kết nối sân bay Long Thành

Nút giao kết nối sân bay Long Thành với Quốc lộ 51, đường 25C đã hoàn thành. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Ngày 19/10, Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức, Trưởng Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về Dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành (Thông báo Kết luận số 420), đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố, các sở, ngành, địa phương liên quan.

Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và kế hoạch triển khai của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Thông báo Kết luận số 420.

Bởi lẽ, thực hiện tốt, sớm hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng chiến lược, mở rộng không gian phát triển, tăng thu hút đầu tư, sức cạnh tranh cho thành phố Đồng Nai.

Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức chủ trì buổi làm việc. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là bảo đảm kết nối giao thông đồng bộ, liên hoàn, thông suốt trước thời điểm sân bay Long Thành đi vào khai thác vào cuối năm nay theo dự kiến. Lãnh đạo Thành ủy Đồng Nai nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, tác động trực tiếp đến hiệu quả vận hành sân bay Long Thành, phát triển đô thị, dịch vụ, logistics và sức cạnh tranh của Đồng Nai.

Đồng chí Võ Tấn Đức yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố, các sở, ngành, địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành những hạng mục còn lại của các dự án giao thông kết nối sân bay, nhất các tuyến cao tốc, vành đai, đường 25C, 25B. Qua đó, bảo đảm hoàn thành, đưa vào khai thác các tuyến này trước thời điểm sân bay Long Thành đi vào khai thác.

Hiện nay, hệ thống cao tốc, vành đai, đường kết nối với sân bay Long Thành đang được tăng tốc đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành trước thời điểm sân bay Long Thành khai thác cuối năm 2026. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Thực hiện các nội dung Thông báo Kết luận số 420 (ngày 17/11/2025), Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai đã ban hành kế hoạch triển khai thực; quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện kết luận. Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện, xác định các nhiệm vụ trọng tâm và giao nhiệm vụ cụ thể đối với các đơn vị liên quan.

Trong 23 nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện theo Thông báo Kết luận số 420, đến thời điểm này có 8 nhiệm vụ đã hoàn thành, 15 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện.

Trong đó, với sự nỗ lực rất lớn, thành phố Đồng Nai đã hoàn thành phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thành bàn giao mặt bằng các dự án cao tốc; hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án sân bay Long Thành; triển khai đào tạo nguồn nhân lực... Tuy nhiên, một số nhiệm vụ đến nay vẫn thực hiện chậm tiến độ so với yêu cầu đề ra.