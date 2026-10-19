Gấp rút hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn

Cán bộ, công chức xã Thanh Thịnh hỗ trợ người dân tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản để bàn giao mặt bằng thi công cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn.

Những ngày này, gia đình bà Nguyễn Thị Hải, thôn Hợp Nhất, xã Thanh Thịnh khẩn trương thu dọn đồ đạc, chuyển đến nơi ở mới để bàn giao mặt bằng cho dự án. Đã nhận đầy đủ tiền bồi thường, hỗ trợ và đồng thuận bàn giao đất, song việc di dời của gia đình gặp khó khăn do chồng bà mắc bệnh nặng, phải nằm một chỗ và duy trì thở ôxy.

Nắm bắt hoàn cảnh của gia đình, chính quyền xã Thanh Thịnh huy động cán bộ, công chức hỗ trợ tháo dỡ công trình, vận chuyển đồ đạc; đồng thời bố trí nhân viên y tế giúp đưa chồng bà đến nơi ở mới, bảo đảm an toàn.

Tại xã Thanh Thịnh, công tác giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc đạt 98,6%; toàn bộ số hộ thuộc diện thu hồi đất đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Tuy nhiên, còn khoảng 19 hộ chưa hoàn thành di chuyển nhà ở, tài sản, chủ yếu do chưa xây dựng xong nhà mới, cần thêm thời gian tháo dỡ công trình và ổn định nơi ở.

Ông Hà Đức Dục, Chủ tịch UBND xã Thanh Thịnh, cho biết địa phương đang tập trung giải quyết các trường hợp còn lại thông qua đối thoại, vận động và hỗ trợ cụ thể theo hoàn cảnh từng hộ. Trong đó ưu tiên giúp đỡ những gia đình khó khăn về chỗ ở, phấn đấu hoàn thành bàn giao mặt bằng trong thời gian sớm nhất.

Theo báo cáo của chủ đầu tư Tiểu dự án giải phóng mặt bằng, đến cuối tháng 9/2026, toàn tuyến đã chi trả hơn 575 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ cho 1.624 hộ dân, đạt 100% phương án được phê duyệt. Diện tích đã bàn giao đạt 260,31/261,8ha; chiều dài tuyến được bàn giao đạt 28,45/28,8km.

Cán bộ xã Thanh Thịnh và nhân viên y tế hỗ trợ đưa chồng bà Nguyễn Thị Hải bị bệnh nặng đến nơi ở mới.

Khối lượng còn lại không lớn nhưng vẫn có những vướng mắc cần tháo gỡ. Một số hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa di dời do chờ bố trí đất tái định cư hoặc chưa hoàn thành nhà ở mới. Ngoài ra, còn vướng mắc liên quan đến diện tích suất tái định cư tối thiểu.

Để đáp ứng nhu cầu chỗ ở của người dân, các khu tái định cư phục vụ dự án đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Khu tái định cư Bản Áng, xã Thanh Thịnh đã hoàn thành khoảng 93% khối lượng; Khu tái định cư Thanh Mai đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Các hạng mục di dời hạ tầng kỹ thuật cũng cơ bản hoàn tất.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 6.559 tỷ đồng. Tuyến có 18 cây cầu, 4 nút giao liên thông và 30 vị trí hầm chui dân sinh. Dự án khởi công ngày 15/3/2025, dự kiến hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch điều chỉnh.

Theo ông Hồ Đình Hòa, Chỉ huy trưởng công trường, Công ty CP Hồng Hà, có mặt bằng sẽ giúp đơn vị chủ động bố trí nhân lực, máy móc, tổ chức các mũi thi công, hạn chế gián đoạn và đẩy nhanh khối lượng thực hiện.

Hiện, chủ đầu tư và chính quyền các địa phương đang phối hợp giải quyết khó khăn về tái định cư, hoàn thiện thủ tục thu hồi đất và vận động các hộ còn lại bàn giao mặt bằng.

Việc xử lý dứt điểm từng vướng mắc cần gắn với bảo đảm quyền lợi, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, qua đó tạo điều kiện để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án theo kế hoạch.