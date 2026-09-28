Gấp rút hoàn thành đường kết nối du lịch Mũi Né

Khu vực vướng mặt bằng trước đây của dự án nâng cấp tuyến đường trung tâm du lịch Mũi Né (Lâm Đồng) đã được tháo gỡ, đơn vị thi công gấp rút triển khai đẩy nhanh tiến độ.

Liên quan đến dự án nâng cấp tuyến đường trung tâm du lịch Mũi Né (Lâm Đồng) thi công chậm, ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến khu du lịch quốc gia, ngày 28/9, ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, đã chỉ đạo khẩn yêu cầu các chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, tăng tốc thi công, phấn đấu hoàn thành dự án trong tháng 11/2026.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đặng Hồng Sỹ, dự án sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Huỳnh Thúc Kháng tại phường Mũi Né (tuyến đường trọng điểm khu du lịch Mũi Né) tiến độ triển khai còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Ông Đặng Hồng Sỹ yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu bám sát tiến độ từng hạng mục, huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng khối lượng thi công. Trong quá trình triển khai phải kiểm soát chặt chất lượng, bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông và hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh doanh của người dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu phường Mũi Né triển khai lực lượng điều tiết giao thông hợp lý tại các đoạn đường hẹp, bảo đảm an toàn cho người dân và đơn vị thi công. Đồng thời, phối hợp đơn vị thi công hỗ trợ các hộ dân nằm trong diện phải giải tỏa, đền bù, sớm di dời trả mặt bằng sạch để đẩy nhanh thi công dự án.

Khu vực vướng mặt bằng trước đây của dự án nâng cấp tuyến đường trung tâm du lịch Mũi Né (Lâm Đồng) đã được tháo gỡ, đơn vị thi công gấp rút triển khai đẩy nhanh tiến độ.

Dự án sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Huỳnh Thúc Kháng có tổng mức đầu tư hơn 309 tỷ đồng, chiều dài gần 5 km; đến nay khối lượng thi công đạt khoảng 44% giá trị hợp đồng. Một số hạng mục hệ thống thoát nước, mở rộng nền đường, lát vỉa hè và thảm bê tông nhựa tại một số đoạn đã được hoàn thành.

Thời gian qua, dự án vướng mắc ở công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nên việc thi công gặp nhiều khó khăn như mặt bằng thi công không liên tục, phương án thi công phải thay đổi, một số hộ dân không đồng ý bàn giao mặt bằng…

Theo UBND phường Mũi Né, đến ngày 27/9, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được giải quyết toàn bộ; có 492/492 hồ sơ được phê duyệt, đạt 100%, với tổng kinh phí hơn 186 tỷ đồng. Như vậy, mặt bằng phục vụ dự án đã được giải quyết 100%. Hiện một số hộ dân còn lại đang hoàn tất tháo dỡ, di dời tài sản trên thực địa để bàn giao cho đơn vị thi công.

Khu vực vướng mặt bằng trước đây của dự án nâng cấp tuyến đường trung tâm du lịch Mũi Né (Lâm Đồng) nên chưa thể triển khai thi công.

Thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết, trong tháng 10/2026, các nhà thầu tiếp tục hoàn thiện hệ thống thoát nước, đồng thời triển khai thảm bê tông nhựa tại những đoạn đủ điều kiện. Phấn đấu trong tháng 11, các đơn vị tập trung hoàn thành những hạng mục còn lại, kiểm tra, nghiệm thu và hoàn chỉnh công trình.

Tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Huỳnh Thúc Kháng có làn đường nhỏ hẹp, mưa lớn thường gây ngập cục bộ. Đây là tuyến đường quan trọng kết nối du lịch Mũi Né và trung tâm Phan Thiết, do đó, dự án sửa chữa, nâng cấp tuyến đường có ý nghĩa quan trọng, khi đưa vào sử dụng này sẽ tạo bộ mặt khang trang, sạch đẹp cho khu vực này.

Người dân mong muốn các đơn vị thi công nhanh cho người dân và du khách đi lại an toàn, phục vụ tốt hơn cho du khách khi đến du lịch Phan Thiết - Mũi Né.