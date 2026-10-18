Gấp rút hoàn thành đường dẫn phía nam cầu Sông Thu

Thảm bê tông nhựa mặt đường dẫn phía nam cầu Sông Thu. Ảnh: CÔNG TÚ

Mốc thời gian một tuần

Chiều 16/10, trên công trường đường dẫn cầu Sông Thu, Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Hòa Vang - đơn vị đảm nhận thảm bê tông nhựa mặt đường dẫn phía nam (địa phận xã Thu Bồn) - đã bố trí 1 máy rùa thảm, 5 xe lu chuyên dụng cùng đội ngũ lái máy và công nhân lành nghề tiếp tục thi công. Hàng chục ô tô tải chở bê tông nhựa nóng xếp hàng nối đuôi nhau, sẵn sàng tiếp cận để đổ vật liệu vào máy rùa.

Lu lèn sau khi thảm bê tông nhựa nóng để đảm bảo độ chặt. Ảnh: CÔNG TÚ - PHI THÀNH

Kỹ sư Phạm Văn Thọ, Chỉ huy công trường Công ty CP Xây lắp Thành An 96 (thành viên liên danh nhà thầu) cho biết, tổng diện tích nền mặt đường dẫn phía nam cầu Sông Thu cần thảm bê tông nhựa còn khoảng 40.000m2. Đến chiều 16/10, đơn vị đã hoàn thành khoảng 35.000m2. Nếu thời tiết thuận lợi, toàn bộ đường dẫn phía nam sẽ được thảm xong trong vòng một tuần nữa.

[VIDEO] - Công trường thi công đường dẫn phía nam cầu Sông Thu:

Kỹ sư Thọ thông tin thêm, ngoài việc thảm bê tông nhựa, Công ty Thành An 96 còn một số hạng mục phụ cần hoàn thành trong tháng 10 như: ốp mái taluy (còn 10.000 viên), sơn vạch đường, lắp đặt tường hộ lan, hoàn thiện hệ thống biển báo và các hạng mục an toàn giao thông. Để đẩy nhanh tiến độ, đơn vị đã huy động 35 nhân lực thi công trên công trường.

Việc lắp đặt biển báo, hệ thống an toàn giao thông ven tuyến gần hoàn thành. Ảnh: CÔNG TÚ - PHI THÀNH

Theo kỹ sư Đặng Phương - Tư vấn giám sát dự án (Phân viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải miền Trung), hạng mục thảm bê tông nhựa lẽ ra đã hoàn thành trong tháng 9. Tuy nhiên, đợt mưa kéo dài từ ngày 10 - 14/9 khiến công đoạn hoàn thiện nền đường cấp phối đá dăm lớp trên cùng gặp trở ngại; vật liệu ẩm ướt buộc phải tạm dừng khoảng một tuần. Sau vài ngày nắng ráo, nhà thầu tiếp tục thi công lớp đá dăm này và thảm được 3.000m2 bê tông thì lại gặp đợt mưa kéo dài từ ngày 6 - 10/10.

Gấp rút xong trong tháng 10/2026

Ốp mái taluy dương một đoạn ven tuyến. Ảnh: CÔNG TÚ - PHI THÀNH

Kỹ sư Phương chia sẻ thêm, sau đợt mưa ngày 6 - 10/10, đơn vị thi công đã tranh thủ thời tiết nắng ráo để thảm bê tông nhựa, tính đến chiều 16/10 chỉ còn lại khoảng 5.000m2. Về hệ thống điện chiếu sáng do Công ty CP Xây dựng Quang Đại Việt (thành viên liên danh nhà thầu) đảm nhận, đến nay việc lắp đặt đã gần hoàn tất trên toàn tuyến, kéo dài từ đường dẫn bờ bắc sông Thu Bồn (xã Phú Thuận) qua đường dẫn bờ nam và kết nối vào trục đường qua trụ sở Đảng ủy xã Thu Bồn.

Thi công nút giao với đường qua trung tâm hành chính xã Duy Tân (cũ) gần hoàn tất. Ảnh: CÔNG TÚ - PHI THÀNH

Đại diện chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng) cho biết, Dự án đường nối quốc lộ 14H đến ĐT609C đi qua địa phận hai xã Phú Thuận và Thu Bồn khởi công ngày 5/9/2022. Trong đó, mặt bằng qua xã Phú Thuận đã giải phóng hoàn tất từ lâu; cầu Sông Thu sau khi hoàn thành cũng đã cho các phương tiện lưu thông tạm hơn một năm qua.

Một đoạn tuyến đã hoàn thiện các hạng mục. Ảnh: CÔNG TÚ - PHI THÀNH

Riêng tại xã Thu Bồn, dự án ảnh hưởng đến 280 hộ dân. Địa phương bàn giao mặt bằng đến đâu, chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu thi công ngay đến đó. Đến chiều ngày 4/6/2026, những "nút thắt" mặt bằng cuối cùng - chủ yếu tại nút giao với đường qua trụ sở Đảng ủy xã Thu Bồn, nút giao với đường qua trung tâm hành chính xã Duy Tân (cũ) và nửa nền đường gần mố M1 cầu Sông Thu - đã được khơi thông hoàn tất.

[VIDEO] - Kỹ sư Đặng Phương cho biết về tiến độ của dự án:

Ngay khi người dân tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc và bàn giao mặt bằng, nhà thầu đã khẩn trương tiếp nhận thi công, kể cả ban đêm. Vượt qua áp lực giá nguyên vật liệu tăng cao cùng thời tiết thất thường vào mùa mưa, liên danh nhà thầu đang huy động tổng lực tăng tốc giai đoạn cuối, phấn đấu cơ bản hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối tháng 10 năm nay.

Dự án đường nối từ quốc lộ 14H đến ĐT609C có tổng mức đầu tư hơn 378 tỷ đồng từ ngân sách thành phố Đà Nẵng. Tổng chiều dài toàn tuyến là 6km (trong đó có 0,9km tận dụng tuyến đường hiện trạng kết nối từ quốc lộ 14H đi qua trước trụ sở Đảng ủy xã Thu Bồn). Cầu Sông Thu bắc qua sông Thu Bồn dài 669m, bề rộng mặt cầu 9m (phần xe chạy rộng 8m, gờ chắn và lan can mỗi bên rộng 0,5m).