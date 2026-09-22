Gấp rút hoàn thành dự án cầu Vỹ Dạ ​và đường Bà Triệu trước Tết Nguyên Đán

Lãnh đạo thành phố kiểm tra thực địa các dự án tại Khu đô thị mới An Vân Dương.

Chiều 22/9, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cùng UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh có buổi kiểm tra thực tế tiến độ DA cầu Vỹ Dạ, tuyến đường Bà Triệu và một số DA tại Khu đô thị mới An Vân Dương.

Không để gián đoạn thi công

Kiểm tra thực tế tại DA cầu Vỹ Dạ và đường dẫn hai đầu cầu, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cùng đoàn công tác đã nghe đại diện chủ đầu tư, đơn vị thi công báo cáo tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và một số khó khăn, vướng mắc tại công trường.

Trên cơ sở báo cáo và kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, tổ chức tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục; phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trước Tết Nguyên đán, bảo đảm chất lượng, an toàn và kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông khu vực.

Đồng chí Lê Trí Thanh nhấn mạnh, các đơn vị phải bám sát tiến độ từng hạng mục, chủ động tổ chức thi công linh hoạt theo điều kiện thực tế; tranh thủ tối đa thời tiết thuận lợi, mặt bằng và các điều kiện cho phép để triển khai công việc. Những vị trí đủ điều kiện phải tổ chức thi công liên tục, đồng thời kịp thời xử lý các khó khăn phát sinh tại công trường, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Tại tuyến đường Bà Triệu, đoàn công tác tiếp tục nghe các đơn vị liên quan báo cáo tiến độ thi công, tình hình triển khai các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và những vấn đề cần phối hợp xử lý.

Dự án cầu Vỹ Dạ và đường dẫn hai đầu cầu phấn đấu hoàn thành trước tết Nguyên đán.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời triển khai đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Trong đó, hệ thống điện được bố trí đi ngầm; việc thi công điện, cấp nước, thoát nước và các hạng mục kỹ thuật liên quan phải được phối hợp chặt chẽ, thực hiện đồng thời theo từng đoạn tuyến, hạn chế tối đa tình trạng hoàn thành hạng mục này lại tiếp tục đào xới để thi công hạng mục khác.

Mục tiêu đặt ra là hoàn thành toàn tuyến đường Bà Triệu trước ngày 31/12/2026. Đồng chí Lê Trí Thanh yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu tiếp tục tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức thi công với tinh thần khẩn trương; nơi nào thuận lợi, đủ điều kiện phải triển khai ngay. Các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp, xử lý kịp thời những vướng mắc thuộc thẩm quyền, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và mỹ quan đô thị.

Rà từng dự án, gỡ từng vướng mắc

Cùng ngày, đoàn kiểm tra thực tế tình hình triển khai một số DA chậm tiến độ tại Khu đô thị mới An Vân Dương.

Tại các điểm kiểm tra, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh trực tiếp nghe các đơn vị, chủ đầu tư báo cáo tiến độ thực hiện, công tác giải phóng mặt bằng, tình hình triển khai hạ tầng cùng những khó khăn, vướng mắc đang ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh đề nghị các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và đơn vị liên quan rà soát tổng thể từng DA, xác định rõ nguyên nhân chậm tiến độ, phân loại cụ thể các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai và hạ tầng kỹ thuật để có phương án xử lý phù hợp. Những nội dung thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết ngay; các vấn đề vượt thẩm quyền cần kịp thời tổng hợp, báo cáo thành phố xem xét, tháo gỡ.

Lãnh đạo thành phố kiểm tra, theo dõi tiến độ các dự án.

Đối với các khu vực còn vướng giải phóng mặt bằng, đồng chí Lê Trí Thanh yêu cầu rà soát cụ thể từng trường hợp, bảo đảm quá trình xử lý đúng quy định của pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Những khu vực đã có mặt bằng, đủ điều kiện thi công phải khẩn trương triển khai, tránh để mặt bằng đã bàn giao nhưng chậm đưa vào sử dụng.

Riêng đối với các DA nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới An Vân Dương, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh nhấn mạnh: “Đây là một trong những tiêu chí quan trọng trong quá trình phát triển đô thị, gắn trực tiếp với mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội và nhu cầu nhà ở của người dân. Các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ những thủ tục còn vướng, đẩy nhanh tiến độ triển khai các DA. Những thủ tục có thể thực hiện song song cần chủ động phối hợp xử lý, rút ngắn thời gian”.

Đối với quy trình xác nhận điều kiện mua nhà ở xã hội, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh chỉ đạo tiếp tục rà soát theo hướng thuận lợi hơn cho người dân, giảm các khâu trung gian và hạn chế việc phải thực hiện thủ tục qua nhiều đầu mối; đồng thời phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng và đúng quy định.