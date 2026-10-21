Gấp rút hoàn thành công tác chuẩn bị Festival Trà Quốc tế

Các đại biểu dự cuộc họp.

Theo báo cáo tại cuộc họp, UBND phường Phan Đình Phùng đang tích cực chỉnh trang đô thị, cắt tỉa cây xanh, vệ sinh đường phố; triển khai treo băng rôn, phướn và đảo cờ trên các tuyến đường, dự kiến hoàn thành vào đầu tuần tới.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo kế hoạch bắn pháo hoa và các phương án bảo đảm an toàn trước, trong và sau chương trình. Công an tỉnh đã thống nhất các phương án bảo đảm an ninh trật tự cho chuỗi sự kiện và những hoạt động bên lề, dự kiến triển khai theo kế hoạch.

Đại biểu dự cuộc họp.

Đơn vị tổ chức sự kiện trình bày phương án thiết kế sân khấu, ma-két nhận diện Festival và các hạng mục liên quan, phục vụ công tác hậu cần, bố trí phương án đi lại cho đại biểu và tuyên truyền.

Đại diện Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên báo cáo tiến độ tuyên truyền, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam quảng bá Festival, tổ chức truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc.

Lãnh đạo UBND phường Phan Đình Phùng báo cáo tiến độ chuẩn bị Festival.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Loan nhấn mạnh thời gian chuẩn bị không còn nhiều. Các tiểu ban cần khẩn trương rà soát tiến độ, tập trung hoàn thành sớm nhiệm vụ được giao; tăng cường đôn đốc, chỉ đạo, giám sát việc thực hiện của các thành viên, bảo đảm công tác chuẩn bị hoàn thành đúng kế hoạch.