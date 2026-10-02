Gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026

Xe tăng của Lữ đoàn 206 (Quân khu 4) sẵn sàng cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.

Tại thôn Bắc Thành (xã Yên Hòa), khu vực tổ chức thực binh “Đánh địch đổ bộ đường biển”, hơn 1 tháng qua, các lực lượng đã có mặt, tích cực chuẩn bị cho nhiệm vụ. Tham gia thực binh có Trung đoàn 841, Đại đội 17 Công binh, các đại đội dân quân thường trực pháo 85 mm cùng các đơn vị của Quân khu 4 chi viện gồm Sư đoàn 968, Lữ đoàn 206 và Lữ đoàn 414. Ngày đêm, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) các đơn vị khẩn trương xây dựng, hoàn thiện sở chỉ huy, khu vực tham quan, hệ thống hầm hào, công sự, trận địa hỏa lực và bố trí các mục tiêu giả định trên biển, phục vụ nội dung thực binh.

Vận chuyển vũ khí, đạn dược và các trang thiết bị diễn tập ra vị trí.

Thượng tá Nghiêm Quốc Hùng - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Đến nay, các đơn vị của Quân khu 4 và Bộ CHQS tỉnh đang gấp rút hoàn thiện hơn 90% hạng mục phục vụ thực binh “Đánh địch đổ bộ đường biển”. Dù thời tiết không thuận lợi, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị vẫn thường xuyên bám sát kế hoạch, kịp thời động viên CBCS thi đua “vượt nắng, thắng mưa”, bảo đảm tiến độ, chất lượng các hạng mục theo yêu cầu”.

Tại Sở Chỉ huy diễn tập ở xã Thạch Xuân, các cơ quan, đơn vị tham gia đã hoàn thành khoảng 87% hệ thống văn kiện phục vụ diễn tập; phần còn lại đang được khẩn trương hoàn thiện trong 20 ngày tới. Hệ thống hầm hào, công sự, vũ khí, trang bị cũng đang được triển khai theo kế hoạch, sẵn sàng phục vụ diễn tập vào cuối tháng 10.

Súng tiểu liên STV-380, kẹp phóng lựu SPL-40 hiện đại do Việt Nam tự sản xuất lần đầu được sử dụng bắn đạn thật trong diễn tập.

Xã Thạch Hà, Sơn Giang và phường Sông Trí là 3 địa phương được Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh lựa chọn tổ chức diễn tập cùng với cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Những ngày này, các địa phương đang khẩn trương hoàn thiện công trình chiến đấu, hệ thống văn kiện, kế hoạch tác chiến phòng thủ. Các lực lượng được huy động tối đa, từ cán bộ, nhân viên đến dân quân, quân nhân dự bị, tập trung hoàn thành những phần việc cuối cùng, sẵn sàng cho giờ G.

Lực lượng dân quân phường Sông Trí tiếp tục huấn luyện để thành thục các thao tác chiến đấu.

Thượng tá Trương Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Sông Trí cho biết, diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ phường năm nay có nhiều điểm mới, yêu cầu cao hơn do nằm trong kết cấu tình huống chung của cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Vì vậy, địa phương tập trung tham mưu, phối hợp tổ chức luyện tập chặt chẽ các bước, quy trình vận hành; bồi dưỡng các thành phần chủ trì nắm chắc chức trách, nội dung và trình tự “nhập vai”, xử trí tình huống.

Trên cơ sở quán triệt chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 về công tác chuẩn bị diễn tập KVPT năm 2026, Bộ CHQS tỉnh chủ trì, phối hợp tham mưu Ban Chỉ đạo Diễn tập KVPT tỉnh tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, địa phương. Quán triệt phương châm “Thiết thực, chất lượng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm”, các cơ quan, đơn vị tập trung xây dựng văn kiện, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng các thành phần tham gia, bảo đảm nắm chắc nội dung, cương vị, chức trách và thứ tự các hoạt động.

Mặt trận Tổ quốc xã Yên Hòa trao tặng nhu yếu phẩm cho các đơn vị tham gia diễn tập trên địa bàn.

Hiện nay, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phối hợp tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho các lực lượng; kiện toàn đội ngũ đạo diễn, huấn luyện bổ sung theo từng chuyên ngành, cương vị, chức trách. Qua đó, giúp các lực lượng nắm chắc nội dung, thứ tự hoạt động, nâng cao khả năng hiệp đồng, chủ động xử trí tình huống, đáp ứng yêu cầu diễn tập.

Bộ CHQS tỉnh điều động lực lượng, phương tiện xây dựng hệ thống hầm hào, công sự tại căn cứ chiến đấu giả định; chuẩn bị khán đài, sa bàn, biển bảng, hệ thống thông tin liên lạc tại các địa điểm diễn tập. Các đơn vị rà soát, kiểm tra, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện; chủ động dự trù vật chất phục vụ các nội dung thực binh. Đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành hơn 90% khối lượng công việc chuẩn bị cho diễn tập.

Đến thời điểm này, quân số, các loại vũ khí, đạn dược, trang thiết bị phục vụ diễn tập đều đã đầy đủ, sẵn sàng.

Đại tá Hoàng Xuân Đông - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng định: “Cuộc diễn tập KVPT tỉnh năm nay có nhiều điểm mới về nội dung, hình thức và quy mô, với các tình huống liên quan đến an ninh phi truyền thống, ứng dụng công nghệ thông tin, dữ liệu số trong chỉ huy, điều hành và xử trí tình huống. Đặc biệt, các tình huống thực binh “Đánh địch đổ bộ đường biển” và “Đánh địch xâm nhập biên giới” được xây dựng sát thực tiễn địa bàn, nhiệm vụ phòng thủ của tỉnh. Qua đó, kiểm tra, đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành của cấp ủy, chính quyền; trình độ, khả năng SSCĐ, phản ứng nhanh của các lực lượng khi có tình huống, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa”.