Gặp ông Trump tại LHQ: Tân thủ tướng Anh tìm kiếm thuận lợi nhưng bất đồng vẫn còn

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi mối quan hệ với Thủ tướng Anh Andy Burnham. Phát biểu tại cuộc gặp bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Trump gọi ông Burnham là “một doanh nhân bẩm sinh” và cho rằng nhà lãnh đạo Anh sẽ là một “thủ tướng tuyệt vời”.

Tổng thống Mỹ cũng nhận định quan hệ giữa Washington và London hiện “tốt hơn” so với thời người tiền nhiệm của ông Burnham, ông Keir Starmer.

Về phần mình, Thủ tướng Burnham cho biết hai bên đang xây dựng dựa trên “mối quan hệ tốt đẹp” đã được thiết lập trước đó, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ chặt chẽ giữa hai nước.

Tuy nhiên, đằng sau những phát biểu tích cực, cuộc gặp cho thấy Washington và London vẫn còn nhiều khác biệt.

Đáng chú ý, Tổng thống Trump tiếp tục chỉ trích thỏa thuận Anh-Mauritius về quần đảo Chagos, trong đó Anh chuyển giao chủ quyền quần đảo cho Mauritius nhưng vẫn duy trì quyền sử dụng căn cứ quân sự Diego Garcia.

Ông Trump gọi thỏa thuận này là “một thỏa thuận tồi tệ” và cho rằng tầm quan trọng chiến lược của Diego Garcia là rất lớn. Tổng thống Mỹ cũng cho rằng Thủ tướng Burnham có thể xem xét lại thỏa thuận. Đây là vấn đề nhạy cảm đối với London bởi Diego Garcia là căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ và Anh tại Ấn Độ Dương.

Iran cũng là một điểm khác biệt đáng chú ý. Trước cuộc gặp, ông Burnham cho biết sẽ thúc đẩy việc giảm căng thẳng trong xung đột với Iran, trong bối cảnh chiến sự tiếp tục gây sức ép lên giá năng lượng và nền kinh tế Anh.

Trong khi đó, ông Trump tiếp tục bảo vệ chiến dịch của Mỹ nhằm gây sức ép với Tehran, đồng thời cảnh báo Iran về hậu quả nếu nước này không đạt được thỏa thuận với Washington.

Hai bên cũng có cách tiếp cận khác nhau đối với AI. Thủ tướng Burnham muốn thúc đẩy một bộ nguyên tắc và tiêu chuẩn toàn cầu về quản lý AI, vấn đề dự kiến trở thành một trong những ưu tiên của Anh khi nước này đảm nhiệm vai trò Chủ tịch G20 vào năm tới.

Trái lại, Tổng thống Trump phản đối những nỗ lực xây dựng một cơ chế quốc tế nhằm kiểm soát AI, cho rằng Mỹ cần khuyến khích thay vì kìm hãm sự phát triển của công nghệ này.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh chính phủ Burnham đang tìm cách củng cố quan hệ với Washington, đồng thời xử lý những khác biệt về chính sách đối ngoại và các vấn đề chiến lược.

Việc ông Trump dành những lời lẽ tích cực cho Thủ tướng Burnham cho thấy tín hiệu thuận lợi về mặt quan hệ cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, các vấn đề Chagos, Iran và AI cho thấy việc duy trì quan hệ Mỹ-Anh vẫn sẽ đòi hỏi hai bên phải xử lý nhiều bất đồng chính sách.