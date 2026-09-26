Gặp ổ gà giữa đường, bác sĩ lái xe Porsche Taycan làm điều khiến ai cũng bất ngờ

Một đoạn video ghi lại cảnh chủ nhân chiếc Porsche Taycan tự tay sửa ổ gà trên đường đang thu hút sự chú ý tại Ấn Độ. Theo trang CarToq, người đàn ông trong video là bác sĩ John S. Njaralakkattu, người đã chia sẻ lại toàn bộ quá trình trên trang Instagram cá nhân.

Xem video:

Dựa vào biển kiểm soát của những phương tiện xuất hiện trong clip, CarToq nhận định tình huống diễn ra trên đoạn đường ở khu vực Pala, thuộc quận Kottayam, bang Kerala. Theo hình ảnh được ghi lại, bác sĩ John S. Njaralakkattu điều khiển chiếc xe thể thao chạy điện hạng sang Porsche Taycan di chuyển trên đoạn đường này thì bỗng xuất hiện một ổ gà khá lớn. Nhiều xe máy và ô tô khác đi qua đây đều phải giảm tốc, thận trọng vượt qua.

Njaralakkattu cũng buộc phải chạy thật chậm để tránh chiếc xe vốn là dòng sedan gầm thấp bị cạ xuống mặt đường. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục hành trình, anh dừng xe và xuống kiểm tra ổ gà. Sau đó, anh di chuyển xe tới đoạn gần đống đất bên lề đường. Diễn biến hành động tiếp sau khiến người xem không khỏi bất ngờ.

Bác sĩ Njaralakkattu đi ra phía sau mở cốp, lấy một chiếc cuốc làm vườn và một cái bao rồi tiến tới cào đất, xúc đầy bao rồi cho cả bao đất vào khoang hành lý phía trước của chiếc xe sang.

Bác sĩ John S. Njaralakkattu, chủ chiếc xe Porsche Taycan bất ngờ mở cốp lấy cuốc làm vườn, đi xúc đất "vá đường". Ảnh cắt từ clip

Sau đó, vị bác sĩ quay trở lại đoạn đường có ổ gà và bắt tay vào việc "vá đường". Anh xếp những viên đá và đổ đất vào để san hố. Do ổ gà khá lớn, một bao đất không đủ để lấp đầy, anh phải tiếp tục lấy đất đổ vào ổ gà cho đến khi nó được san kín. Kế tiếp, người chủ chiếc Porsche còn cẩn thận dùng dụng cụ nện chặt lớp đất vừa lấp nhằm hạn chế tình trạng sụt xuống khi xe chạy qua. Khi công việc vừa hoàn tất thì trời bắt đầu mưa khiến vị bác sĩ chủ xe ướt hết người.

Cuối video, anh lái chính chiếc Porsche Taycan chạy qua vị trí ổ gà vừa sửa. Chiếc xe có thể đi qua khá dễ dàng mà không còn phải lo phần gầm bị cạ xuống đường như trước.

Vị bác sĩ cho biết hành động này không nhằm mục đích gây chú ý hay quảng bá hình ảnh cá nhân. Động lực của anh xuất phát từ một trải nghiệm khá đắt đỏ với chính chiếc Porsche Taycan. Trước đó chiếc xe từng cán phải một ổ gà khiến hai lốp bị hư hỏng. Khi đưa xe đi sửa, anh phải thay cả bộ bốn chiếc lốp theo lời khuyên của đại lý với tổng chi phí khoảng 500.000 rupee (tương đương khoảng 145 triệu đồng).

Bác sĩ John S. Njaralakkattu giải thích hành động của mình có nguyên cớ từ việc bị "đau ví" phải thay cả 4 lốp Porsche Taycan trong lần sập ổ ga trước đó.

Vị bác sĩ nói vui rằng anh không muốn tiếp tục trải qua "nỗi đau" tương tự, cả về chiếc xe lẫn ví tiền. Vì vậy, khi gặp ổ gà lớn trên tuyến đường mình thường đi, anh quyết định tự xử lý. Việc lấp ổ gà không chỉ giúp bảo vệ chiếc Porsche mà ít nhất cũng tạm thời giúp những người đi xe máy và ô tô khác tránh nguy cơ hư hỏng phương tiện trong lúc chờ cơ quan chức năng sửa chữa chính thức.

Porsche Taycan là mẫu ô tô điện hiệu suất cao của hãng xe thể thao Đức. Đặc tính gầm thấp cùng bộ mâm và lốp kích thước lớn khiến những mẫu xe thể thao như Taycan nhạy cảm hơn với ổ gà, đặc biệt khi ổ gà sâu hoặc bị nước che khuất.

Câu chuyện tại Kerala cũng không phải lần đầu xe Porsche gặp rắc rối vì mặt đường xấu tại bang này. Tháng 10/2025, một chiếc Porsche 911 Carrera từng mắc kẹt trong ổ gà ngập nước tại Malappuram, Kerala. Bánh sau bên trái lọt sâu xuống hố, dù tài xế nhiều lần tăng ga tìm cách thoát ra, chiếc xe vẫn không thể tự vượt lên.

Theo CarToq

Bạn từng gặp các tình huống lái xe nguy hiểm? Hãy chia sẻ thông tin, hình ảnh về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!