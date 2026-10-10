Gặp nạn tử vong khi chạy thử trước Giải đua vỏ composite

Trước đó, sáng 9/10, một thanh niên đi cùng nhóm vận động viên từ Cà Mau đến phường Ngã Năm chạy thử vỏ composite tốc độ cao trên sông Quản Lộ - Phụng Hiệp, gần khu vực tổ chức thi đấu, thì gặp nạn. Chiếc vỏ composite gãy đôi, người điều khiển tử vong.

Chiếc vỏ composite bị gãy đôi.

Ban Tổ chức Giải vô địch đua vỏ composite phường Ngã Năm mở rộng năm 2026 cho biết nạn nhân không có tên trong danh sách vận động viên đăng ký thi đấu. Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình.

Giải vô địch đua vỏ composite phường Ngã Năm mở rộng năm 2026 được dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 10/10, quy tụ 48 vận động viên đến từ Cần Thơ, An Giang, Cà Mau, Tây Ninh và Vĩnh Long, tranh tài trên đường đua dài 700 m.