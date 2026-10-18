Gặp mặt, tri ân “Mẹ đỡ đầu” và trao giải Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp” cấp tỉnh năm 2026

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam và đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tri ân, tôn vinh "Mẹ đỡ đầu" tiêu biểu giai đoạn 2021-2026.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam; Đào Thị Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; PGS. TS Đinh Việt Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể; đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các “Mẹ đỡ đầu” tiêu biểu, cán bộ, hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Đào Thị Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đào Thị Hòa đã cùng các đại biểu ôn lại chặng đường vẻ vang 96 năm xây dựng và phát triển của Hội LHPN Việt Nam, đồng thời tôn vinh truyền thống tốt đẹp của phụ nữ qua các thời kỳ. Đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh sau 5 năm triển khai, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội phát động đã trở thành hoạt động nhân văn sâu sắc. Sự chung tay đầu tư, chăm sóc của các cấp Hội, ban, ngành và doanh nghiệp không chỉ hỗ trợ về mặt vật chất còn tạo điểm tựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho trẻ em mồ côi vượt khó vươn lên. Đến nay, toàn tỉnh có 717 tập thể, cá nhân tham gia Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, trong đó có 71 cán bộ Hội trực tiếp nhận đỡ đầu, hỗ trợ nguồn lực cho trẻ em. Từ năm 2021 đến nay, chương trình đã hỗ trợ, đỡ đầu 2.292 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, riêng tháng 9 và tháng 10/2026 có thêm 167 trẻ được nhận đỡ đầu; tổng nguồn lực huy động đạt trên 12 tỷ đồng.

Toạ đàm, giao lưu "Mẹ đỡ đầu".

Tại hội nghị, đã diễn ra chương trình giao lưu, chia sẻ giữa “Mẹ đỡ đầu” và các con những câu chuyện xúc động trong hành trình kết nối yêu thương; tri ân, tôn vinh 30 tập thể, cá nhân “Mẹ đỡ đầu” tiêu biểu giai đoạn 2021-2026 và trao quà cho 131 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với hoạt động gặp mặt, tri ân “Mẹ đỡ đầu”, Hội LHPN tỉnh tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp” cấp tỉnh năm 2026 với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn”. Cuộc thi thu hút 55 dự án khởi nghiệp của 55 phụ nữ đến từ 47 xã, phường trên địa bàn tỉnh, thể hiện tinh thần năng động, sáng tạo, mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất, kinh doanh và khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Nhiều dự án có tính sáng tạo, khả năng ứng dụng thực tiễn, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, khai thác giá trị văn hóa và sản phẩm đặc trưng của địa phương. Trong năm 2026, các cấp Hội đã tổ chức trên 40 hội nghị tập huấn, diễn đàn, hội chợ với gần 10 nghìn lượt người tham dự; hỗ trợ phụ nữ nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất, kinh doanh, quảng bá sản phẩm, kết nối giao thương, ứng dụng thương mại điện tử, livestream bán hàng và thanh toán không dùng tiền mặt.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả các cấp Hội LHPN đạt được trong triển khai Chương trình “Mẹ đỡ đầu” và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; đồng thời trân trọng những đóng góp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tập thể, cá nhân đã đồng hành cùng chương trình.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa nhấn mạnh, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” và Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp” tuy có nội dung, hình thức triển khai khác nhau nhưng đều hướng đến mục tiêu chăm lo, tạo cơ hội để phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Một chương trình lan tỏa tình yêu thương, trách nhiệm với cộng đồng; một chương trình khơi dậy khát vọng, tinh thần đổi mới sáng tạo và năng lực làm chủ kinh tế của phụ nữ.

Để phát huy những kết quả đạt được, đồng chí đề nghị các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; phát huy vai trò, tiềm năng, trí tuệ và sức sáng tạo của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội; triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035”; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, kinh doanh bền vững. Đồng thời, tiếp tục huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội để chăm lo cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nâng cao chất lượng và tính bền vững của Chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam và đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao giải Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp" cấp tỉnh năm 2026 cho các thí sinh đạt giải.

Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia trao Bằng khen cho Hội LHPN tỉnh.

Đồng chí Đào Thị Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cùng lãnh đạo Hội chữ thập đỏ tỉnh trao quà cho trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cánh đặc biệt khó khăn.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức trao giải cho các dự án xuất sắc tham gia Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp” cấp tỉnh năm 2026, ghi nhận những ý tưởng sáng tạo, mô hình sản xuất, kinh doanh có triển vọng, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.