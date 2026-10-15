Gặp mặt tôn vinh cán bộ nữ lãnh đạo chủ chốt toàn tỉnh nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh tặng hoa, quà cho các đồng chí lãnh đạo nữ.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí nữ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, lãnh đạo các ngành, địa phương; các đồng chí nguyên là lãnh đạo nữ qua các thời kỳ.

Đại biểu dự buổi gặp mặt.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ôn lại truyền thống Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Âu Thị Mai, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam. Đồng thời, thông tin những kết quả nổi bật của các tầng lớp phụ nữ Tuyên Quang trong phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị của tỉnh. Hiện nay, phụ nữ chiếm trên 49% lực lượng lao động toàn tỉnh; có trên 1.100 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đạt 22,73%; nữ đại biểu HĐND tỉnh chiếm 43,55%; nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI chiếm 60%.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh tặng hoa cho các đồng chí nữ lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh.

Đồng chí mong muốn thời gian tới, tỉnh tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ nữ; tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực, trí tuệ, khát vọng cống hiến trong giai đoạn mới.

Đồng chí Vũ Thị Bích Việt, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Trần Thị Bình, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang (trước hợp nhất) phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Lý Thị Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trong khuôn khổ buổi gặp mặt, các đại biểu cùng trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm sống, cũng như những chuẩn mực đạo đức của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới, những đóng góp to lớn của các thế hệ phụ nữ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trong sự nghiệp ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ niềm tự hào, trân trọng và biết ơn sâu sắc các thế hệ phụ nữ toàn tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, phụ nữ Việt Nam luôn phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Tiếp nối truyền thống vẻ vang đó, các thế hệ phụ nữ Tuyên Quang không ngừng nỗ lực vươn lên, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm trên mọi lĩnh vực. Đặc biệt, đội ngũ nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý qua các thời kỳ đã thể hiện năng lực, tư duy đổi mới, sáng tạo, uy tín và khả năng tập hợp, quy tụ quần chúng, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội. Những thành quả, cống hiến đó là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa cho các nữ đại biểu các sở, ngành của tỉnh.

Nhấn mạnh yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, trước những thời cơ và thách thức đặt ra, nhất là yêu cầu chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển kinh tế - xã hội, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải có quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả. Trong đó, xây dựng đội ngũ cán bộ nữ có phẩm chất đạo đức trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực lãnh đạo, quản lý và khả năng giải quyết những vấn đề mới, khó, phức tạp là nhiệm vụ quan trọng trong công tác cán bộ của tỉnh.

Các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa cho các nữ lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Đồng chí mong muốn đội ngũ nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; chủ động học tập, cập nhật tri thức mới, nâng cao năng lực quản trị, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đồng chí tin tưởng, với truyền thống tốt đẹp, bản lĩnh và khát vọng cống hiến, phụ nữ các dân tộc Tuyên Quang sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy vai trò trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời vun đắp gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần xây dựng quê hương Tuyên Quang ngày càng phát triển nhanh, bền vững.