Gặp mặt thân nhân CBCS Đội K74 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, mỗi thông tin được xác minh, mỗi di vật được phát hiện là thêm một phần ký ức về những người con đã hy sinh tuổi xuân, máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc được trở về với gia đình, quê hương và đồng đội.

Các đại biểu dâng hoa, dâng hương trước Cố Tổng Bí thư Trần Phú và các anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm, tình cảm, lương tâm và nghĩa tình đồng đội, góp phần thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Các đại biểu cùng thân nhân, gia đình cán bộ, chiến sĩ dự buổi họp mặt.

Đối với cán bộ, chiến sĩ Đội K74, nhiệm vụ đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ, thận trọng, chính xác và tinh thần trách nhiệm cao. Phía sau từng dấu tích, mẫu vật hay thông tin được phát hiện có thể là câu chuyện về một người đã hy sinh và những gia đình nhiều năm mong ngóng người thân trở về. Vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn xác định đây là “mệnh lệnh từ trái tim”, thực hiện nhiệm vụ bằng trách nhiệm của người quân nhân và tình cảm của người đồng chí, đồng đội.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh thành phố ghi nhận sự hy sinh, sẻ chia của hậu phương. Khi cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ xa nhà, gia đình là nơi gánh vác công việc, chờ đợi, động viên và tạo điểm tựa để người quân nhân an tâm công tác.

Bộ Tư lệnh thành phố đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm, nắm chắc tình hình tư tưởng, chăm lo đời sống, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cán bộ, chiến sĩ và gia đình.

Ông Phạm Đình Tường, thân nhân chiến sĩ Phạm Đình Bách đang thực hiện nhiệm vụ tại đội K74 cho biết: “Bản thân cảm thấy vô cùng tự hào và xúc động khi có con đang tham gia thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, một nhiệm vụ vô cùng thiêng liêng, ý nghĩa, thể hiện truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc và là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm đối với những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống, hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh thành phố ghi nhận sự hy sinh, sẻ chia của hậu phương các cán bộ, chiến sĩ.

Thay mặt cho thân nhân các gia đình, tôi mong mỏi các cô, các chú, các bác, các anh, chị là thân nhân sẽ tiếp tục động viên các đồng chí cán bộ, chiến sĩ Đội K74 và các lực lượng tiếp tục an tâm tư tưởng, nỗ lực, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới”.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh thành phố trao giấy khen cho 5 tập thể và 84 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Dịp này, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh thành phố đã trao giấy khen cho 5 tập thể và 84 cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phối hợp bảo đảm, phục vụ, triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Đồng thời trao quà động viên thân nhân cán bộ, chiến sĩ Đội K74 và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ.

Tại buổi gặp mặt, Trung tá Lý Minh Vân, Chính trị viên Đội K74 đã trao quyết định thăng quân hàm cho 13 hạ sĩ quan, chiến sĩ của Đội.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh thành phố cùng các đại biểu, thân nhân CBCS Đội K74 tại buổi gặp mặt.

Hoạt động gặp mặt góp phần thắt chặt sự gắn bó giữa đơn vị với hậu phương, tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ Đội K74 tiếp tục vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ thiêng liêng.