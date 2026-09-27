Gặp mặt thân nhân cán bộ, chiến sĩ đang tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Buổi gặp mặt do Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố chủ trì, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố cùng thân nhân, gia đình cán bộ, chiến sĩ Đội K74 và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn nhấn mạnh, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc.

Theo ông, mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, mỗi thông tin được xác minh hay di vật được phát hiện đều góp phần đưa ký ức về những người đã hy sinh tuổi xuân, máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc trở về với gia đình, quê hương và đồng đội.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố.

Đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm, tình cảm và nghĩa tình đồng đội, góp phần thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Đối với cán bộ, chiến sĩ Đội K74, nhiệm vụ này đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ, thận trọng và chính xác. Đằng sau mỗi dấu tích, mẫu vật hay thông tin được phát hiện có thể là câu chuyện về một người đã hy sinh và một gia đình đã nhiều năm chờ đợi.

Chính vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn xác định nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là “mệnh lệnh từ trái tim”, được thực hiện bằng trách nhiệm của người quân nhân và tình cảm đối với đồng chí, đồng đội.

Toàn cảnh chương trình.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thành phố cũng ghi nhận sự hy sinh, sẻ chia của các gia đình phía sau những người lính đang làm nhiệm vụ xa nhà.

Khi cán bộ, chiến sĩ lên đường thực hiện nhiệm vụ, hậu phương trở thành nơi gánh vác công việc gia đình, chờ đợi, động viên và tạo điểm tựa để người quân nhân an tâm công tác.

Đại diện Bộ Tư lệnh Thành phố đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục nắm chắc tình hình tư tưởng, chăm lo đời sống, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cán bộ, chiến sĩ cùng gia đình.

Người thân các chiến sĩ có mặt tại chương trình.

Ông Phạm Đình Tường, thân nhân chiến sĩ Phạm Đình Bách đang thực hiện nhiệm vụ tại Đội K74, cho biết ông cảm thấy tự hào và xúc động khi con mình được tham gia một nhiệm vụ đặc biệt thiêng liêng.

Theo ông Tường, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” mà còn là trách nhiệm đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

“Đây là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm đối với những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống”, ông Tường chia sẻ.

Thay mặt thân nhân các gia đình, ông mong muốn các gia đình tiếp tục động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K74 và các lực lượng thực hiện nhiệm vụ giữ vững tư tưởng, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

Dịp này, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố trao giấy khen cho 5 tập thể và 84 cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phối hợp bảo đảm, phục vụ, triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Toàn thể đại biểu, chiến sĩ, người thân cùng chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

Bộ Tư lệnh Thành phố cũng trao quà động viên thân nhân cán bộ, chiến sĩ Đội K74 và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ.

Tại buổi gặp mặt, Trung tá Lý Minh Vân, Chính trị viên Đội K74, trao quyết định thăng quân hàm cho 13 hạ sĩ quan, chiến sĩ của Đội.

Hoạt động gặp mặt không chỉ là dịp động viên cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ mà còn góp phần gắn kết đơn vị với hậu phương, tạo thêm điểm tựa để lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao.