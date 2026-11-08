Gặp mặt 'Sắc Việt yêu thương' tại Thái Lan

Buổi gặp mặt kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Sự kiện diễn ra chiều tối 7/11 có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng, Tham tán Công sứ Hoàng Diễm Hạnh, đại diện Ban Phụ nữ kiều bào Bangkok, các hội đoàn, cùng đông đảo kiều bào tại Bangkok và vùng phụ cận, cán bộ, nhân viên nữ và phu nhân Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, các cơ quan bên cạnh, các cơ quan báo chí.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng. (Ảnh: MINH THẮNG)

Gửi lời chúc mừng nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Đại sứ Phạm Việt Hùng và Đại tá Nguyễn Tất Điềm, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Thái Lan, khẳng định, phụ nữ Việt Nam qua các thế hệ luôn được trân trọng bởi sự nhân hậu, bền bỉ, trách nhiệm và giàu đức hy sinh. Ngày nay, những phẩm chất này còn được thể hiện ở năng lực thích nghi, kết nối và tạo ra những giá trị mới. Những đóng góp của phụ nữ kiều bào hiện diện trong những việc rất gần gũi, như gìn giữ tiếng Việt, nếp nhà và văn hóa Việt; nuôi dưỡng tình cảm hướng về cội nguồn cho con cháu; tham gia hội đoàn, hỗ trợ bà con; đồng thời giới thiệu hình ảnh một Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc tới bạn bè Thái Lan.

Với cán bộ nữ của Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh, đó là sự tận tụy trong công việc, trong công tác đối ngoại và trong việc trực tiếp hoặc gián tiếp phục vụ, hỗ trợ cộng đồng. Với các phu nhân cán bộ Đại sứ quán, đó là những đóng góp trong chăm lo gia đình, sẻ chia với người thân công tác xa Tổ quốc và tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội, thiện nguyện.

Đại tá Nguyễn Tất Điềm, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Các khách mời cũng được lắng nghe về tình hình phát triển của đất nước và mối quan hệ Việt Nam-Thái Lan. Việt Nam đang đứng trước những thời cơ lớn, khát vọng lớn và cũng là lúc mỗi người Việt Nam, dù ở đâu, cùng hướng về mục tiêu chung là xây dựng một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc. Sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, với hàng loạt các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước trong năm qua, quan hệ Việt Nam-Thái Lan ngày càng phát triển sâu rộng trong các lĩnh vực. Trong đó, nhân dân là nền tảng bền vững của quan hệ hai nước và cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan có vị trí đặc biệt quan trọng.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tiếp tục hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của bà con; lắng nghe những khó khăn, kiến nghị; tăng cường kết nối giữa các hội đoàn, địa phương, chuyên gia, trí thức, doanh nhân, thanh niên và sinh viên; đồng thời khuyến khích những sáng kiến thiết thực, có ích cho cộng đồng. Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan luôn là một ngôi nhà chung, là nơi bà con có thể chia sẻ khó khăn, đề xuất sáng kiến và kết nối những mong muốn đóng góp cho quê hương, đất nước và quan hệ hai nước.

Trưởng ban Phụ nữ kiều bào Bangkok Nguyễn Thị Mùi. (Ảnh: MINH THẮNG)

Người phụ nữ Việt Nam luôn giữ trọn những phẩm chất cao quý mà Bác Hồ kính yêu đã trao tặng là anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Nhấn mạnh điều này, Trưởng ban Phụ nữ kiều bào Bangkok Nguyễn Thị Mùi khẳng định, là những người giữ lửa gia đình giữa nhịp sống hối hả và sự giao thoa văn hóa nơi xứ người, người phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài vẫn kiên trì giữ gìn nếp nhà, dạy con cháu nói tiếng Việt, nấu những món ăn đậm đà hương vị quê hương để giữ gìn nguồn cội.

Bà Nguyễn Thị Mùi chia sẻ, nhiều phụ nữ kiều bào khẳng định được tri thức và tài năng, trở thành các nhà khoa học, doanh nhân, nhà quản lý và chuyên gia uy tín, đóng góp tích cực cho sở tại. Phụ nữ kiều bào cũng luôn là lực lượng đi đầu trong các hoạt động thiện nguyện, chung tay hỗ trợ đồng bào gặp thiên tai, bão lũ, đóng góp xây dựng các quỹ khuyến học ở quê hương.

Bà Nguyễn Thị Mùi cảm ơn các bà, các mẹ, các chị em vì những hy sinh thầm lặng, sự kiên cường và lòng nhân hậu góp phần làm rạng danh hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trên thế giới.

Tiết mục văn nghệ do cán bộ nữ, phu nhân Đại sứ quán và các cơ quan Việt Nam tại Thái Lan trình diễn. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Trong không khí ấm áp và thân tình, sự kiện diễn ra với nhiều hoạt động phong phú và ý nghĩa. Chương trình văn nghệ với các ca khúc được trình bày bởi tốp ca cán bộ nữ, phu nhân Đại sứ quán và các cơ quan Việt Nam tại Thái Lan, kết hợp với màn trình diễn áo dài truyền thống duyên dáng. Khuôn viên Đại sứ quán thêm phần sôi động với nhiều tiết mục văn nghệ do các bác, chị em kiều bào Bangkok biểu diễn, ca ngợi quê hương, đất nước Việt Nam.

Cháu Nguyễn Thị Thủy Tiên đọc bài thơ “Hai mẹ của tôi”. (Ảnh: MINH THẮNG)

Tại sự kiện, các khách mời được lắng nghe những chia sẻ, cảm tưởng của thế hệ trẻ kiều bào. Cháu Nguyễn Thị Tóc Tiên chia sẻ về lòng biết ơn đối với bà, mẹ, chị và các cô giáo. Sau khi đọc xong 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng, Tóc Tiên hứa sẽ thật chăm chỉ, nỗ lực để trở thành người có ích cho xã hội, cho Tổ quốc Việt Nam. Đọc bài thơ với nhan đề “Hai mẹ của tôi”, cháu Nguyễn Thị Thủy Tiên sử dụng hình tượng ẩn dụ ca ngợi hai mẹ Việt Nam và Thái Lan đã dành tình yêu thương và những giá trị tốt đẹp nhất cho cháu. Đây cũng là hình ảnh biểu tượng cho tình hữu nghị, sự gắn bó và tình cảm thân thiết giữa hai dân tộc.

Buổi gặp mặt kỷ niệm cũng đem đến các trò chơi tìm hiểu về tiếng Việt, đất nước Việt Nam và những giai điệu của quê hương. Các hoạt động giao lưu tạo không khí vui tươi, đồng thời góp phần gìn giữ tiếng Việt, bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong cộng đồng kiều bào tại Thái Lan.

Trò chơi tìm hiểu về Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Bên cạnh đó, hoạt động tìm hiểu về Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài cũng nêu bật được những chủ trương, chính sách của Đảng đối với cộng đồng kiều bào. Theo Nghị quyết số 23-NQ/TW, người Việt Nam ở nước ngoài luôn là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, đồng thời là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng của đất nước và là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới. Đối với cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, Nghị quyết số 23-NQ/TW có ý nghĩa rất thiết thực.

Kiều bào thể hiện các ca khúc về tình yêu quê hương Việt Nam. (Ảnh: MINH THẮNG)

Khép lại tối cùng ngày, sự kiện góp phần phát huy vai trò của người phụ nữ trong việc lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, góp phần vun đắp quan hệ Việt Nam-Thái Lan ngày càng gần gũi và bền chặt hơn.