Gặp mặt nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng tại buổi gặp mặt.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh; các đồng chí nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Đồng chí Đào Thị Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ quản lý.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Đào Thị Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam; đồng thời báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ quản lý.

Đồng chí Phạm Thị Phương Hạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trải qua 96 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ phụ nữ Việt Nam luôn phát huy lòng yêu nước, đức hy sinh, tinh thần đoàn kết, nghị lực và khát vọng vươn lên, có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy truyền thống, cùng với phụ nữ cả nước, phụ nữ Ninh Bình không ngừng nỗ lực trong lao động, học tập, công tác, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và gìn giữ bản sắc văn hóa quê hương.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi gặp mặt.

Các phong trào thi đua, cuộc vận động do Hội LHPN tỉnh triển khai ngày càng đi vào chiều sâu, tiêu biểu là phong trào “Xây dựng người Phụ nữ Ninh Bình thời đại mới”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”. Qua đó, khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo, phát huy vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Trong hành trình ấy, đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý các cấp có vai trò đặc biệt quan trọng. Các đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công việc, chủ động tham gia lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Hiện toàn tỉnh có 131 cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, trong đó có 67 đồng chí ở cấp tỉnh và 64 đồng chí ở cấp xã. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI của tỉnh đạt 45%, thuộc nhóm các tỉnh có tỷ lệ nữ đại biểu cao của cả nước; nữ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 chiếm 30,8%. Trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, các đồng chí nữ Ủy viên chiếm 14,3%.

Đồng chí Phạm Thị Bích Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phù Vân phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Vũ Thị Dược, Bí thư Đảng uỷ xã Gia Trấn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Ở cấp xã, tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 đạt 28,8%; nữ đại biểu HĐND đạt 27,4%.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ tiếp tục được quan tâm. Trình độ chuyên môn, lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo chủ chốt từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu chia sẻ phương pháp, cách làm hay nhằm phát huy năng lực, sở trường, nâng cao hiệu quả công tác; chia sẻ kinh nghiệm sắp xếp hài hòa giữa nhiệm vụ chuyên môn, hoạt động xã hội và trách nhiệm gia đình. Đồng thời, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ nữ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng chí nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, phụ nữ Việt Nam luôn là lực lượng quan trọng, có những đóng góp to lớn cho gia đình, cộng đồng và đất nước. Phát huy truyền thống đó, phụ nữ Ninh Bình ngày càng khẳng định vai trò trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động cộng đồng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, công tác cán bộ nữ của tỉnh thời gian qua có chuyển biến tích cực; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ nữ tiếp tục được quan tâm. Những kết quả đạt được thể hiện sự trưởng thành, nỗ lực của đội ngũ cán bộ nữ và sự quan tâm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Nhấn mạnh yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ nữ trong giai đoạn phát triển mới, đồng chí cho biết, Ninh Bình đặt mục tiêu trước năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải thực sự đổi mới, có năng lực tổ chức thực hiện, giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Với mỗi nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cần tiếp tục tự đổi mới, nâng cao năng lực quản trị, chủ động học tập, cập nhật kiến thức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện mới. Phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, tích cực phối hợp giải quyết công việc; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, đồng thời có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cán bộ nữ cần chủ động tham mưu, đề xuất sáng kiến, giải pháp thiết thực, góp phần thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, nhất là vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, phát triển công nghiệp, dịch vụ du lịch chất lượng cao, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng môi trường làm việc bình đẳng, văn minh, tạo điều kiện để cán bộ nữ phát huy năng lực, sở trường và cống hiến lâu dài. Các cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị cần coi phát triển cán bộ nữ là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ; thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới và công tác cán bộ.

Về phía Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ nữ có chất lượng, có tính kế thừa, tạo điều kiện để cán bộ có năng lực được rèn luyện, thử thách và trưởng thành.

Nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý và toàn thể phụ nữ trong tỉnh, chúc chị em luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, tiếp tục đóng góp trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm vào sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh Ninh Bình.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại chương trình.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.