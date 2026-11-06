Gặp mặt nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam

Trại Tạm giam số 1 vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Đại tá Võ Thị Trinh - Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng. Ảnh: ĐVCC.

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Hoàng Tiến Sĩ - Giám thị Trại Tạm giam số 1 đã ôn lại chặng đường 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CSQL trại giam; khẳng định những đóng góp, hy sinh và thành tích của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, thực hiện nhiệm vụ quản lý giam giữ, giáo dục và cải tạo người phạm tội. Qua đó, nhấn mạnh niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi CBCS trong việc kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và chất lượng công tác.

Lãnh đạo Trại Tạm giam số 1 CATP Đà Nẵng tặng quà ghi nhân, chia tay 3 cán bộ được điều động về công tác tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an. Ảnh: ĐVCC.

Dịp này, đơn vị đã tổ chức khen thưởng 2 cá nhân đạt thành tích cao khi tham gia các hội thao toàn lực lượng; đồng thời trao tặng những phần quà ý nghĩa nhằm ghi nhận quá trình công tác và tình cảm của đơn vị đối với 3 đồng chí được điều động về công tác tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời, thể hiện sự quan tâm, trân trọng đối với những đóng góp của CBCS trong quá trình xây dựng và phát triển đơn vị.

Đại tá Hoàng Tiến Sĩ - Giám thị Trại Tạm giam số 1 trao tặng Giấy khen cho cá nhân đạt thành tích cao trong tham gia các hội thao toàn lực lượng. Ảnh: ĐVCC.

Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, tập thể Trại Tạm giam số 1 quyết tâm tiếp tục đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác, xây dựng đơn vị chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; chủ động khắc phục khó khăn, giữ vững an ninh, an toàn cơ sở giam giữ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.