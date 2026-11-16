Gặp mặt kỷ niệm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tới dự có các đồng chí: Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ban Dân tộc, tôn giáo và kiều bào, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh.

Các đồng chí: Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà đại diện các cá nhân tiêu biểu 19 dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; ý nghĩa Ngày Đại đoàn kết các dân tộc. Phát huy truyền thống đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động, góp phần hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phát huy vai trò nòng cốt trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Cao Thị Tuyết Lan, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng quà đại diện các cá nhân tiêu biểu 19 dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Giàng A Tính, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vui mừng khi buổi gặp mặt có sự hiện diện của các đồng chí nguyên lãnh đạo Mặt trận qua các thời kỳ và các đại biểu tiêu biểu đại diện cho 19 dân tộc trong tỉnh. Đồng chí mong rằng các đồng chí nguyên lãnh đạo tiếp tục quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm; các đại biểu tiêu biểu tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết, vận động đồng bào giữ gìn bản sắc văn hóa, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp.

Đại biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Giàng A Tính, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tặng quà đại diện các cá nhân tiêu biểu 19 dân tộc trên địa bàn tỉnh.