Gặp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” của Ban Tổ chức Trung ương cho đồng chí Trần Đức Thuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định qua các thời kỳ; cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Ban Tổ chức Tỉnh ủy hiện nay.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Ngày 14/10/1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời khai mạc tại Hương Cảng (Trung Quốc) đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng, trong đó quyết định thành lập Bộ Tổ chức kiêm giao thông, tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương Đảng ngày nay. Ngày 2/2/2002, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX thống nhất lấy ngày 14/10 hằng năm là Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Đồng chí Trần Đức Thuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu ôn lại truyền thống Ngành tổ chức xây dựng Đảng.

Trải qua 96 năm, ngành Tổ chức xây dựng Đảng luôn gắn liền với chặng đường đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Các thế hệ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng không ngừng trưởng thành, phát huy tinh thần trung thành, tận tụy, trách nhiệm, chủ động tham mưu xây dựng, củng cố tổ chức đảng, phát triển đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Những đóng góp của ngành góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, từ ngày 1/7/2025, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Bình được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban Tổ chức Tỉnh ủy 3 tỉnh: Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình (cũ). Trong điều kiện địa bàn rộng, khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới và khó, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức cơ quan đã nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động đổi mới phương pháp làm việc, tham mưu triển khai toàn diện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên.

Nổi bật, Ban đã tham mưu cụ thể hóa các văn bản của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tham mưu tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời tham gia tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm hoạt động của hệ thống chính trị ổn định, thông suốt.

Công tác củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên và phát triển đảng viên mới tiếp tục được quan tâm. Đến ngày 8/10/2026, toàn tỉnh kết nạp mới 5.793 đảng viên, đạt 80,63% chỉ tiêu kế hoạch. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được triển khai kịp thời. Cùng với đó, Ban đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ, tài liệu, từng bước nâng cao hiệu quả công tác tham mưu trong tình hình mới.

Nhân dịp này, đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” của Ban Tổ chức Trung ương cho đồng chí Trần Đức Thuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy ghi nhận những đóng góp xuất sắc của đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng Đảng.

Đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh ý nghĩa của việc kế thừa, phát huy truyền thống 96 năm của ngành, đồng thời ghi nhận, trân trọng những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động ngành Tổ chức xây dựng Đảng 3 tỉnh qua các thời kỳ. Đồng chí đề nghị tập thể Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, giữ vững nguyên tắc, đổi mới tư duy và phương pháp công tác, nâng cao chất lượng tham mưu về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên.

Mỗi cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng cần không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, sâu sát cơ sở, chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí bày tỏ tin tưởng, với truyền thống vẻ vang, tinh thần đoàn kết và quyết tâm đổi mới, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo nền tảng để tỉnh phát triển nhanh, bền vững, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.