Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng (thứ 2, từ phải qua) tặng hoa chúc mừng gặp mặt Kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.

Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan.

Cùng dự có các Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy; các nguyên lãnh đạo, cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban Dân vận tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng (cũ) qua các thời kỳ.

Tại chương trình, các đại biểu cùng ôn lại Kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026) và ngày hội Đại đoàn kết cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và sự tri ân chân thành đối với các thế hệ cán bộ Mặt trận, cán bộ Ban Dân vận qua các thời kỳ; khẳng định những đóng góp to lớn ấy chính là nền tảng, là tài sản tinh thần quý báu để các thế hệ hôm nay tiếp tục kế thừa và phát huy.

Trong thành tựu chung của thành phố, có sự đóng góp quan trọng của hệ thống Mặt trận và dân vận trong tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tạo đồng thuận xã hội và huy động các nguồn lực cho phát triển.

10 tháng đầu năm, Mặt trận thành phố đã tổ chức, phối hợp tổ chức hơn 669 hội nghị tuyên truyền. Quỹ Vì người nghèo các cấp vận động, tiếp nhận hơn 24,6 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 303 căn nhà với kinh phí hơn 21,8 tỷ đồng; triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh kế, khám chữa bệnh, học tập và trợ giúp khó khăn với tổng kinh phí hơn 34,6 tỷ đồng.

Bước vào giai đoạn mới, Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, những kết quả đã đạt được để thực hiện tốt nhất những nhiệm vụ do Đảng bộ thành phố đề ra. Đồng thời, gắn công tác dân vận với xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận; tiếp tục đổi mới phương thức, hướng mạnh về cơ sở; chú trọng chăm lo an sinh và huy động nguồn lực cộng đồng; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận, dân vận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh mong muốn các nguyên lãnh đạo, cán bộ Mặt trận, dân vận qua các thời kỳ tiếp tục quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến, đồng hành cùng Đảng ủy, Ủy ban MTTQ thành phố.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng quà tri ân các lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban Dân vận tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng (cũ) qua các thời kỳ.