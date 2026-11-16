Gặp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động nghỉ hưu qua các thời kỳ và nghỉ chế độ theo Nghị định 178/NĐ-CP của Chính phủ; cán bộ, công chức, người lao động chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày diễn văn ôn lại truyền thống.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trình bày diễn văn, ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và trưởng thành của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.

Đồng chí Phạm Hồng Quang, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Hồng Quang, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình đánh giá cao những kết quả mà Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đội ngũ cán bộ Mặt trận đương nhiệm đạt được, nhất là trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng chí mong muốn MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, lấy khu dân cư làm trọng điểm; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo để mở rộng không gian tập hợp, đoàn kết; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Mỗi cán bộ Mặt trận cần không ngừng học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng dân vận, bản lĩnh chính trị, giữ vững tinh thần trách nhiệm, thực sự gần dân, hiểu dân, trọng dân và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Thay mặt các cán bộ Mặt trận đã nghỉ hưu, đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất người đảng viên, người cán bộ Mặt trận, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào tại khu dân cư và sẵn sàng đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ cho công tác Mặt trận của tỉnh.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khẳng định, truyền thống 96 năm xây dựng và trưởng thành của MTTQ Việt Nam tiếp tục được Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Ninh Bình kế thừa, phát huy, tạo nên sức mạnh nội sinh trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng chia sẻ đến các đại biểu những kết quả nổi bật của tỉnh trong thời gian qua.

Năm 2026 là năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời đánh dấu một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, nỗ lực của nhân dân, tỉnh Ninh Bình đã đạt được nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện. Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát hoàn thành theo kế hoạch. Tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố.

Đồng chí nhấn mạnh, trong những thành tích chung của tỉnh, có sự đóng góp quan trọng của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên và các thế hệ cán bộ làm công tác Mặt trận. Thời gian qua, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đạt được những kết quả nổi bật trên các mặt công tác. Bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, để tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, MTTQ các cấp trong tỉnh cần tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ động phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai sâu rộng, hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước; đồng thời vận động, phát huy vai trò của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, củng cố đồng thuận xã hội ngay từ địa bàn dân cư.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí trân trọng cảm ơn, ghi nhận những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ; đồng thời biểu dương tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực và những kết quả mà đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí đề nghị mỗi cán bộ làm công tác Mặt trận trong tỉnh cần khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”; từ đó không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, chung sức, đồng lòng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng tỉnh Ninh Bình phát triển nhanh, bền vững, văn minh và giàu đẹp.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.