Gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 2

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Ngày 19-10-1946, trong bối cảnh chính quyền cách mạng nước ta đang đứng trước muôn vàn khó khăn, thử thách, Trung ương quyết định thành lập Chiến khu 10. Sự kiện đó đặt nền móng cho quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của LLVT Quân khu 2 ngày nay. Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự đùm bọc, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 2 đã không ngừng lớn mạnh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong dòng chảy lịch sử vẻ vang đó, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và LLVT tỉnh Tuyên Quang đã đóng góp công sức, trí tuệ và xương máu vào những thắng lợi chung của LLVT Quân khu 2 và của Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp nối truyền thống ấy, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, nhất là trên tuyến biên giới, các địa bàn trọng điểm và trên không gian mạng. Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, không quản ngại gian khổ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và LLVT địa phương.

Đồng chí Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã đạt được. Trong tình hình mới, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặt ra những yêu cầu ngày càng cao, đồng chí đề nghị Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc. Chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; kiên quyết không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Bộ CHQS tỉnh nhân dịp Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 2.

Cùng với đó, tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc, gắn thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân và xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Đặc biệt, quan tâm xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Đồng chí yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ phải tiếp tục gìn giữ, phát huy và tô thắm hơn nữa giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; đoàn kết, gắn bó mật thiết với Nhân dân; thực sự là lực lượng tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân.

Đồng chí tin tưởng rằng, với truyền thống 80 năm vẻ vang của LLVT Quân khu 2 và truyền thống cách mạng của quê hương Tuyên Quang, LLVT tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng tỉnh Tuyên Quang phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh cắt băng khánh thành công trình Đường nội bộ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh dự lễ khánh thành công trình Khu liên hợp thể thao.

Dịp này, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng hoa chúc mừng Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và dự lễ khánh thành công trình Đường nội bộ và Khu liên hợp thể thao chào mừng Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 2 (19/10/1946 - 19/10/2026).