Gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 2

Dự gặp mặt có các đồng chí: Trung tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Đặng Quân Thụy, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội, nguyên Tổng Tham mưu trưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trần Văn Bắc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2; Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2.

Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 nhấn mạnh: 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu đã hun đúc nên truyền thống “Trung thành, tự lực, đoàn kết, anh dũng, chiến thắng”. Đây là tài sản tinh thần quý báu, là điểm tựa để cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu hôm nay tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Nhấn mạnh các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống, Trung tướng Phạm Đức Duyên nêu rõ, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 2 đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó, đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động Quyết thắng - Thi đua giành 3 nhất” được triển khai sâu rộng trong LLVT Quân khu; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh; nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi tìm hiểu lịch sử truyền thống được tổ chức bài bản, thu được kết quả thiết thực.

Các đại biểu tham dự gặp mặt.

Đặc biệt, thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", tính đến ngày 1-10-2026, Quân khu 2 đã tìm kiếm được 345 hài cốt liệt sĩ. Công tác rà phá bom mìn, vật nổ được triển khai tích cực, hiệu quả trên địa bàn các tỉnh, góp phần bảo đảm an toàn cho nhân dân, tạo điều kiện để các địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

Trung tướng Trần Ngọc Tuấn, nguyên Chính ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, nguyên Phó chính ủy Quân khu 2 phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trung tướng Phạm Đức Duyên khẳng định: Truyền thống không chỉ là những giá trị được lưu giữ trong lịch sử, mà phải được tiếp nối bằng hành động cụ thể của mỗi cán bộ, chiến sĩ hôm nay. Tự hào về chặng đường 80 năm qua, LLVT Quân khu 2 sẽ nêu cao trách nhiệm, tiếp tục xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu mong muốn các thế hệ cán bộ từng công tác tại Quân khu 2 qua các thời kỳ tiếp tục quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp trí tuệ xây dựng LLVT Quân khu 2 vững mạnh trong thời kỳ mới.

Tiết mục nghệ thuật tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Trần Ngọc Tuấn, nguyên Chính ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, nguyên Phó chính ủy Quân khu 2 bày tỏ niềm tự hào trước sự phát triển của LLVT Quân khu trong thời kỳ mới, trong đó Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân được Đảng, Nhà nước trao tặng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống là minh chứng sinh động nhất; bày tỏ sự tin tưởng LLVT Quân khu 2 sẽ phát huy truyền thống vẻ vang, giành nhiều thành tích, chiến công, tô hồng truyền thống, tỏa sáng phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân các dân tộc Tây Bắc.