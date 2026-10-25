Gặp mặt kỷ niệm 77 năm thành lập Đảng bộ huyện Trà My

Dự lễ có Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Dân tộc & Tôn giáo Nguyễn Mạnh Hà và các thế hệ lãnh đạo, cán bộ huyện Trà My cũ.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt, tọa đàm. Ảnh: D.LỆ

Ngày 28/10/1949, tại thôn 2 Đồng Trầu, xã Trà Giang (nay thuộc thôn Đồng Trầu, xã Trà My, thành phố Đà Nẵng), lễ tuyên bố thành lập Đảng bộ huyện Trà My được tiến hành trọng thể.

Ông Phan Tốn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thừa ủy nhiệm của Tỉnh ủy Quảng Nam công bố nghị quyết thành lập Đảng bộ huyện Trà My và quyết định chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ gồm 5 đồng chí: Trần Mịch, Phạm Diệu, Đoàn Ngọc Bích, Nguyễn Hữu Hoằng và Lê Đàn. Đồng chí Trần Mịch được chỉ định làm Bí thư Huyện ủy.

Từ 67 đảng viên ban đầu, Đảng bộ huyện từng bước củng cố tổ chức, phát triển đội ngũ, xây dựng các chi bộ ở cơ sở, chú trọng phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số.

Ngày 1/8/2003, huyện Trà My được chia tách thành hai huyện Nam Trà My và Bắc Trà My theo Nghị định số 72/NĐ-CP của Chính phủ.

Thực hiện Nghị quyết số 1659/NQ-UBTVQH15, ngày 16/6/2025 Ủy ban Thường vụ Quốc hội sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, theo đó huyện Bắc Trà My được thành lập 5 xã gồm Trà My, Trà Liên, Trà Tân, Trà Đốc và Trà Giáp từ ngày 1/7/2025.

Sau hơn 1 năm vận hành theo mô chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ 5 xã: Trà My, Trà Liên, Trà Tân, Trà Đốc và Trà Giáp tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của thành phố Đà Nẵng.

Tại buổi gặp mặt, đại diện 5 xã đã thảo luận, thống nhất ký kết quy chế phối hợp giữa các xã Trà My, Trà Liên, Trà Tân, Trà Đốc và Trà Giáp để cùng nhau phát triển trong thời gian tới.