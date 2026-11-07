Gặp mặt kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia

Sáng 7-11, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 73 năm Ngày Quốc khánh Vương quốc Campuchia (9-11-1953 - 9-11-2026) và 48 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam Việt Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7-1-1979 - 7-1-2027). Tham dự có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ngành, đơn vị quân đội, cựu chiến binh và học viên Quân đội Hoàng gia Campuchia đang học tập tại các trường quân đội trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh tại buổi gặp mặt kỷ niệm.

Ông Nguyễn Văn Chinh - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại lịch sử đấu tranh giành độc lập, xây dựng và phát triển đất nước Campuchia; đồng thời khẳng định truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia.

Ngày 9-11-1953, dưới sự dẫn dắt của cố Quốc vương Norodom Sihanouk, nhân dân Campuchia giành được độc lập, chấm dứt ách thống trị của thực dân. Đặc biệt, chiến thắng ngày 7-1-1979 đã trở thành dấu mốc lịch sử trong quan hệ hai nước Việt Nam - Campuchia. Đáp lời kêu gọi của Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia, quân tình nguyện Việt Nam sát cánh cùng lực lượng cách mạng Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, hồi sinh đất nước. Chiến thắng thể hiện tinh thần quốc tế cao cả, tình đoàn kết và sự thủy chung giữa hai dân tộc.

Lãnh đạo Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa trao bằng khen cho các tập thể xuất sắc.

Lãnh đạo Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa trao bằng khen cho những cá nhân xuất sắc.

Phát huy truyền thống đó, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Stung Treng (Campuchia) được duy trì thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, thăm hỏi. Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã hỗ trợ tỉnh Stung Treng và Quân khu Đông Bắc Campuchia xây dựng nhà giáo dưỡng, nhà khách, nhà làm việc, nhà giáo dục tâm lý cộng đồng với tổng trị giá 17,8 tỷ đồng; tổ chức các đoàn y, bác sĩ khám bệnh, cấp thuốc và hỗ trợ quân trang, quân dụng cho nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh bạn.

Bên cạnh đó, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh phối hợp tổ chức giao lưu với học viên Campuchia tại Học viện Hải quân, Trường Sĩ quan Không quân và Trường Sĩ quan Thông tin nhân dịp lễ, Tết Chol Chnam Thmay. Hội cũng tổ chức 10 đoàn sang Campuchia thăm lại chiến trường xưa, giao lưu, tặng quà người dân và người Khmer gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh khi làm nghĩa vụ quốc tế. Hội còn tổ chức tuyên truyền truyền thống hữu nghị, tri ân liệt sĩ tại các nghĩa trang Hòn Dung, Ninh Hòa, Diên Khánh và Đăk Đoa (Gia Lai)…

Lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh tặng khăn Krama cho các đại biểu.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi gặp mặt kỷ niệm.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tặng bằng khen cho 3 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức và hoạt động hội.