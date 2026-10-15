Gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

Dự chương trình có đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, cùng các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, đại diện nguyên Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ và đông đảo cán bộ, hội viên thanh niên tiêu biểu trên địa bàn.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng theo dõi phóng sự “70 năm - Một chặng đường phát triển”, tái hiện chặng đường cống hiến đầy tự hào của các thế hệ thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên Lào Cai nói riêng. Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, tổ chức Hội không ngừng mở rộng và củng cố; toàn tỉnh hiện có hơn 320.000 thanh niên với trên 205.000 hội viên đang sinh hoạt tại các cơ sở Hội.

Các đại biểu theo dõi phóng sự ôn lại truyền thống 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Trong giai đoạn 2024 - 2026, phát huy tinh thần xung kích và khát vọng cống hiến, tuổi trẻ Lào Cai đã ghi dấu ấn đậm nét bằng những phần việc cụ thể, thiết thực. Trong công tác bảo vệ Tổ quốc, toàn tỉnh đã có 5.337 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường, các cấp bộ Hội đã vận động hỗ trợ xây dựng 118 công trình (nhà nhân ái, điểm trường, cầu dân sinh); hoàn thành 29 tuyến đường thắp sáng đường quê và trồng mới trên 1,1 triệu cây xanh.

Bên cạnh đó, đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số, 100% Hội LHTN cấp cơ sở đã thành lập 100 đội hình thanh niên tình nguyện chuyển đổi số cộng đồng, hỗ trợ hơn 128.000 người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến và nền tảng số.

Nhằm đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp, Hội đã hỗ trợ xây dựng 7 mô hình khởi nghiệp, thành lập 13 tổ hợp tác và 4 hợp tác xã, mở ra hướng đi bền vững và tạo sinh kế ổn định cho lao động trẻ tại địa phương. Những kết quả này đã tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của Hội là mái nhà chung đoàn kết, tập hợp thanh niên, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tri ân những cống hiến bền bỉ đó, dịp này, lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã trao tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh. Đồng thời, ban tổ chức đã trao tặng những phần quà tri ân ý nghĩa tới các đồng chí nguyên Thường trực Hội qua các thời kỳ và tặng hoa ghi nhận đóng góp của các đồng chí Thường trực Hội vừa nhận nhiệm vụ công tác mới.

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tặng hoa cho Ban Thư ký Ủy ban Hội.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai và các tổ chức chính trị xã hội tặng hoa cho Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lào Cai.

Thường trực Hội qua các thời kỳ tặng hoa cho Ban thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lào Cai.

Ban tổ chức tặng quà tri ân các đồng chí Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lào Cai qua các thời kỳ .

Buổi gặp mặt là dịp ôn lại chặng đường vẻ vang, đồng thời tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết, khơi dậy tinh thần xung kích và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Lào Cai trong thời kỳ mới.