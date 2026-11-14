Gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Sư đoàn 338

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Thượng tướng Ngô Minh Tiến, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Tư lệnh Quân khu 1; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lý Trung Phẩm. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Bắc Ninh; lãnh đạo Đoàn Kinh tế 338; các tướng lĩnh nguyên là cán bộ Sư đoàn 338 và các cựu chiến binh Sư đoàn qua các thời kỳ.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Ngày 11/12/1956, Bộ Quốc phòng ban hành Nghị định số 70 về thành lập Sư đoàn 338, trên cơ sở các đơn vị tiền thân là những trung đoàn Nam Bộ tập kết ra Bắc. Ngày 28/3/1957, tại Xuân Mai (Hòa Bình), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Sư đoàn tổ chức lễ ra mắt chính thức.

Trong kháng chiến chống Mỹ, Sư đoàn đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ quan trọng, vừa xây dựng kinh tế vừa tổ chức huấn luyện, đào tạo, bổ sung lực lượng cho các chiến trường miền Nam, Lào và Campuchia. Trong giai đoạn 1960-1975, đơn vị đã tổ chức huấn luyện, đào tạo khoảng 12 vạn cán bộ, chiến sĩ; xây dựng và huấn luyện nhiều đơn vị chi viện cho tiền tuyến.

Thượng tướng Ngô Minh Tiến phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Đặc biệt, trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tháng 2/1979, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn đã chiến đấu kiên cường, tổ chức 21 trận đánh trong 24 ngày, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Với những thành tích xuất sắc, Sư đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước, Quân đội trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Hữu, Trưởng Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 338 cùng các đại biểu ôn lại truyền thống Sư đoàn.

Những năm qua, Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 338 thành phố Bắc Ninh không ngừng củng cố tổ chức, duy trì hoạt động nghĩa tình đồng đội. Tháng 9/2026, Ban liên lạc được kiện toàn, mở rộng phạm vi hoạt động với Ban thường trực gồm 24 đồng chí, xây dựng quy chế hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031. Các hội viên tích cực thăm hỏi, động viên đồng đội, hỗ trợ những trường hợp khó khăn, tham gia xây dựng nhà tình nghĩa, hoạt động thiện nguyện và đóng góp xây dựng quê hương.

Thượng tướng Ngô Minh Tiến tặng hoa chúc mừng 70 năm Ngày thành lập Sư đoàn 338.

Buổi gặp mặt là dịp để các thế hệ cựu chiến binh Sư đoàn 338 thêm tự hào về truyền thống đơn vị, thắt chặt tình đoàn kết, nghĩa tình đồng đội. Đồng thời động viên cán bộ, hội viên tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu trong đời sống, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các phong trào thi đua tại địa phương.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Ngô Minh Tiến bày tỏ niềm vui, xúc động khi được gặp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 338. Đồng chí khẳng định, trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Sư đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ quan trọng, để lại những dấu ấn sâu đậm trong lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, những chiến công trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc là niềm tự hào của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Đội văn nghệ Cựu chiến binh Sư đoàn 338 biểu diễn tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm.

Thượng tướng Ngô Minh Tiến mong muốn Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 338 tiếp tục củng cố tổ chức, duy trì các hoạt động nghĩa tình đồng đội, quan tâm chăm lo hội viên có hoàn cảnh khó khăn; tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Mỗi cán bộ, hội viên tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, giữ gìn và lan tỏa truyền thống tốt đẹp của Sư đoàn, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.