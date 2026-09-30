Gặp mặt kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu ôn lại những dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Trải qua nhiều giai đoạn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh từng bước được xây dựng, củng cố, trực tiếp tham gia chữa cháy, CNCH trong nhiều vụ việc, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: N.L

Ngày 4-10-1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 53, ban hành Pháp lệnh quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác PCCC, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong công tác quản lý, tổ chức lực lượng PCCC. Năm 2001, Quốc hội thông qua Luật PCCC, lấy ngày 4-10 hằng năm là Ngày toàn dân PCCC.

Năm 2015, Bộ Công an công bố quyết định thành lập Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Định. Đến năm 2018, lực lượng được sắp xếp, tổ chức lại trong Công an tỉnh Bình Định, hình thành Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH. Đây là những dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng lực lượng PCCC chuyên nghiệp trên địa bàn.

Từ ngày 1-7-2025, lực lượng PCCC và CNCH của hai tỉnh Bình Định và Gia Lai được hợp nhất trong Công an tỉnh Gia Lai. Sau hợp nhất, tổ chức lực lượng từng bước ổn định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trên địa bàn rộng, tiếp tục nâng cao năng lực phòng ngừa, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Hiện toàn tỉnh có 1.350 đội PCCC và CNCH cơ sở, 2.501 đội dân phòng và 9 đội PCCC và CNCH chuyên ngành. Phong trào toàn dân PCCC được duy trì với 520 “Tổ liên gia an toàn PCCC”, 409 “Điểm chữa cháy công cộng”, 18 “Khu dân cư an toàn PCCC”, 2 “Cơ quan, doanh nghiệp an toàn PCCC”. Trong đợt bão lũ năm 2025, lực lượng đã huy động 282 lượt phương tiện, 1.521 lượt cán bộ, chiến sĩ, cứu; di chuyển 5.051 người đến nơi an toàn.

UBND phường Quy Nhơn phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) ra mắt Trung tâm học tập cộng đồng về PCCC và CNCH. Ảnh: N.L

Với những đóng góp trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai được trao tặng 1 Huân chương Chiến công hạng nhì, 3 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều phần thưởng của Bộ Công an, UBND tỉnh và Công an tỉnh.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH phối hợp nhiều lực lượng, phương tiện tham gia.

Thượng tá Ksor H'Bơ Khắp - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: N.L

Giám đốc Công an tỉnh biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (4/10/1961 - 4/10/2026) và 25 năm Ngày toàn dân PCCC và CNCH (4/10/2001 - 4/10/2026).