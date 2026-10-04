Gặp mặt kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Lữ đoàn Công binh 270 Quân khu 5

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: HỒ QUÂN

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống đơn vị qua 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Ngày 1/11/1971, bên dòng suối Blao, vùng rừng núi xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam (cũ), nay là xã Phước Hiệp, thành phố Đà Nẵng, Trung đoàn Công binh 270 (nay là Lữ đoàn Công binh 270) được thành lập.

Đây là trung đoàn binh chủng công binh chủ lực đầu tiên của Quân khu 5, với nhiệm vụ mở đường bảo đảm giao thông, chiến đấu bảo vệ hành lang, vận chuyển vũ khí, lương thực, thực phẩm, phục vụ yêu cầu cơ động chiến đấu của các đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu 5.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng hoa chúc mừng buổi gặp mặt 55 năm ngày thành lập Lữ đoàn Công binh 270 Quân khu 5. Ảnh: HỒ QUÂN

Trong kháng chiến chống Mỹ, Trung đoàn đã hoàn thành hàng chục công sự, trận địa, hầm pháo phục vụ chiến đấu, góp phần để lực lượng vũ trang Quân khu 5 làm nên nhiều thắng lợi. Từ năm 1977 - 1986, đơn vị tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Campuchia, với nhiều chiến công và dấu ấn sâu đậm trên các công trình...

Năm 1991, Bộ Quốc phòng quyết định chuyển Trung đoàn Công binh 270 thành Lữ đoàn Công binh 270 thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Đơn vị đang tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống khủng bố... Năm 2021, Lữ đoàn được trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Ra mắt Thường trực Ban Liên lạc truyền thống Lữ đoàn Công binh 270 Quân khu 5 tại thành phố Đà Nẵng. Ảnh: HỒ QUÂN

Ban Liên lạc truyền thống Lữ đoàn Công binh 270 Quân khu 5 tại thành phố Đà Nẵng được kiện toàn vào tháng 2/2026. Thời gian qua, các thành viên Ban Liên lạc tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào tại địa phương; tham gia tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân nơi cư trú chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đặc biệt, Ban Liên lạc đã vận động hỗ trợ, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật; thăm hỏi các gia đình chính sách...

Dịp này, Ban Liên lạc cũng ra mắt các thành viên trong Thường trực Ban Liên lạc truyền thống Lữ đoàn Công binh 270 Quân khu V tại thành phố Đà Nẵng .