Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu (thứ 3, từ phải sang) dự buổi gặp mặt. Ảnh: Lê Văn Chương

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, nguyên Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng, Trưởng ban Tổ chức đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống và chặng đường 40 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Khóa 15. Theo đó, tháng 9/1983, hơn 350 học viên Khóa 15 đào tạo sĩ quan Biên phòng được triệu tập về Trường Sĩ quan Biên phòng (nay là Học viện Biên phòng), biên chế thành 2 tiểu đoàn (Tiểu đoàn 4 và Tiểu đoàn 6), đào tạo 3 chuyên ngành: Chỉ huy - Tham mưu, Chính trị và Trinh sát.

Mỗi học viên đến từ một miền quê, có hoàn cảnh và điều kiện công tác khác nhau. Có đồng chí vừa rời ghế nhà trường, có đồng chí đã là cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng Bộ đội Biên phòng. Dưới mái trường Biên phòng, tập thể học viên luôn đoàn kết, gắn bó, nỗ lực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trở thành những sĩ quan Biên phòng có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, trình độ chuyên môn giỏi, phẩm chất đạo đức trong sáng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 1986, các học viên Khóa 15 tốt nghiệp ra trường đúng vào thời điểm tình hình biên giới phía Bắc diễn biến hết sức phức tạp, căng thẳng. Nhiều đồng chí vừa nhận nhiệm vụ đã được cấp trên điều động, phân công công tác tại các địa bàn trọng điểm trên tuyến biên giới phía Bắc như Hà Giang, Lạng Sơn, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên… và các địa bàn phức tạp trên tuyến biên giới Tây Nam như An Giang, Kiên Giang, Tây Ninh.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Trung tướng Đỗ Quang Thành và Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn tặng hoa cho các đồng chí từng tham gia giảng dạy, nhân dịp Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh: Lê Văn Chương

Với tinh thần quả cảm, ý chí kiên cường, các đồng chí đã bám trụ địa bàn, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, tận tụy với nhiệm vụ, tỏa sáng phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”. Trong cuộc chiến đấu thầm lặng nhưng đầy cam go, khốc liệt ấy, có đồng chí đã để lại một phần xương máu nơi biên cương, có đồng chí anh dũng hy sinh. Sự cống hiến, hy sinh cao cả của các đồng chí mãi là tấm gương sáng, góp phần giữ cho phên giậu Tổ quốc luôn bình yên, vững chắc.

Trải qua 40 năm rèn luyện và cống hiến, nhiều cựu học viên Khóa 15 đã trưởng thành, đảm nhiệm các cương vị lãnh đạo, chỉ huy chủ chốt tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố, các học viện, nhà trường, đồn Biên phòng cùng nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội. Trong đó, có 3 đồng chí được phong quân hàm cấp tướng; nhiều đồng chí mang quân hàm Thượng tá, Đại tá, đảm nhiệm các trọng trách quan trọng.

Một số đồng chí sau khi chuyển ngành hoặc rời quân ngũ vẫn tiếp tục phát huy bản lĩnh, phẩm chất và kinh nghiệm của người lính, gặt hái nhiều thành công trên các lĩnh vực lãnh đạo, quản lý, sản xuất, kinh doanh, trở thành những doanh nhân tiêu biểu, cán bộ lãnh đạo uy tín tại địa phương. Tiêu biểu như đồng chí Nguyễn Tiến Khanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch 26 Mộc Châu (tỉnh Sơn La); đồng chí Lê Văn Hoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn tặng hoa cho các đại biểu dự buổi gặp mặt. Ảnh: Lê Văn Chương

Xúc động tri ân hậu phương của những người lính quân hàm xanh, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn nhấn mạnh: Trong những năm tháng cán bộ, chiến sĩ công tác xa gia đình, chính những người vợ đã âm thầm gánh vác mọi công việc gia đình, chăm sóc cha mẹ, nuôi dạy con cái, vừa làm cha, vừa làm mẹ, một mình đảm đương bao nỗi lo toan, vất vả. Có những nỗi niềm, khó khăn không dễ sẻ chia, nhưng các chị, các em vẫn kiên cường vượt qua, luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc, động viên, khích lệ để những người lính Biên phòng yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chúc mừng những thành tích, đóng góp to lớn của các thế hệ cựu học viên Khóa 15 đối với sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đồng chí Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng thông tin khái quát về tình hình lực lượng Bộ đội Biên phòng sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Theo đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình nội, ngoại biên; phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, xử lý hiệu quả mọi tình huống ngay từ cơ sở, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.