Gặp mặt, giao lưu văn nghệ giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Lào Cai và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hà Khẩu

Lãnh đạo phường Lào Cai tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hà Khẩu và Hội Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Lào Cai.

Dự chương trình có Thường trực Đảng ủy phường Lào Cai; đại diện Hội Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai; lãnh đạo, cán bộ, hội viên, phụ nữ phường Lào Cai và huyện Hà Khẩu.

Tại chương trình, cán bộ, hội viên, phụ nữ hai địa phương trình diễn nhiều tiết mục văn nghệ, tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó, sự tin cậy và ủng hộ lẫn nhau giữa phụ nữ, Nhân dân hai bên biên giới.

Các tiết mục văn nghệ trong chương trình.

Hoạt động góp phần tăng cường quan hệ đối ngoại nhân dân, thắt chặt tình đoàn kết giữa cán bộ, hội viên, phụ nữ hai địa phương, chung tay xây dựng tuyến biên giới Lào Cai - Vân Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển thịnh vượng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Lào Cai tặng quà Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hà Khẩu.

Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Lào Cai và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hà Khẩu trao quà lưu niệm.

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Lào Cai đã chủ động đổi mới hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, xây dựng các mô hình: “Chi hội phụ nữ số”, “Chi hội phụ nữ nói không với ma túy”, “Chi hội phụ nữ hạnh phúc”, “5 không, 3 sạch, 3 an”.

Hội tiếp tục triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua thiết thực, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Lào Cai “Đoàn kết, yêu nước, kỷ cương, văn minh, hiếu khách”; đồng thời, tăng cường hoạt động đối ngoại Nhân dân với phụ nữ nước bạn.