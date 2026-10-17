Gặp mặt, giao lưu nữ văn nghệ sĩ Đà Nẵng nhân ngày 20-10

Các nữ văn nghệ sĩ chia sẻ kinh nghiệm sáng tác và hành trình dấn thân trên con đường sáng tạo nghệ thuật.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP Đà Nẵng Nguyễn Nho Khiêm khẳng định, trong đời sống văn học, nghệ thuật, người phụ nữ có một vị trí rất riêng. Các chị vừa là người sáng tạo, vừa mang đến cho tác phẩm những trải nghiệm, rung cảm và góc nhìn riêng về con người, cuộc sống. Điều đáng quý ở người nghệ sĩ không chỉ là số lượng tác phẩm hay những giải thưởng đã đạt được, mà còn là khả năng nhìn cuộc sống bằng đôi mắt riêng, cảm nhận bằng trái tim riêng và tìm được cách biểu đạt riêng của mình. Ông mong muốn mỗi nữ văn nghệ sĩ sẽ luôn có đủ bản lĩnh để khẳng định tiếng nói riêng, đủ khát vọng để mở ra những chân trời mới và đủ tình yêu để tác phẩm của mình góp phần làm đẹp cho con người, cho quê hương Đà Nẵng. Đồng thời cho biết, Liên hiệp Hội sẽ tiếp tục nỗ lực tạo ra những không gian gặp gỡ, trao đổi nghề nghiệp, giới thiệu tác phẩm, kết nối văn nghệ sĩ và luôn lắng nghe các đề xuất thiết thực từ đội ngũ sáng tác.

Tại sự kiện, thông qua hai phiên tọa đàm với chủ đề "Từ trải nghiệm đến sáng tạo" và "Bước qua giới hạn - Mở ra chân trời sáng tạo", 6 nữ văn nghệ sĩ thuộc các lĩnh vực và thế hệ khác nhau đã chia sẻ những trải nghiệm, ký ức, vốn sống và chất liệu đời thường trở thành nguồn cảm hứng sáng tác; về lựa chọn nghề nghiệp cùng những khó khăn, áp lực và sự hy sinh trên hành trình theo đuổi nghệ thuật. Bên cạnh đó, các phiên tọa đàm cũng đặt ra vấn đề về khả năng đổi mới, thích ứng nhưng không đánh mất đi bản sắc cá nhân của nữ văn nghệ sĩ trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo. Qua đó, tọa đàm đã mở ra những góc nhìn phong phú về bản lĩnh, khát vọng và nỗ lực đổi mới của người phụ nữ trên con đường sáng tạo nghệ thuật, giữ gìn bản sắc cá nhân và nuôi dưỡng sự tiếp nối giữa các thế hệ.

Đặc biệt, tại phần "Trao ngọn lửa sáng tạo", các nữ văn nghệ sĩ khách mời đã gửi gắm những thông điệp đúc kết từ hành trình nghề nghiệp đến thế hệ nữ văn nghệ sĩ trẻ hôm nay: Sống tử tế, viết trung thực; Dám sống khác biệt, chạm vào bản sắc; Thắp lửa sáng tạo và Giữ truyền thống, mở tương lai.