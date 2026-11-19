Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K trao tặng các phần quà cho người bệnh là giáo viên đang điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: V. MẠNH)

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K cho biết: Nhiều năm qua, Ban lãnh đạo bệnh viện luôn chú trọng quan tâm đến các hoạt động thể hiện tinh thần đền ơn đáp nghĩa bằng những việc làm thiết thực. Bệnh viện đã có nhiều mô hình, hoạt động hỗ trợ đồng hành cùng người bệnh trong suốt hành trình điều trị. Nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, việc tổ chức buổi gặp mặt là dịp bày tỏ sự tri ân, cảm ơn tới thầy cô đã, đang công tác trong ngành giáo dục.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: V. MẠNH)

Đây cũng là dịp để thế hệ trẻ, cán bộ y tế của Bệnh viện K cùng thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo; tiếp tục rèn luyện, phấn đấu học tập noi theo tấm gương sáng mẫu mực của các thầy, cô; và gửi gắm yêu thương đồng hành cùng người bệnh chiến thắng bệnh tật.

Với những tiến bộ của y học, nhiều bệnh ung thư hiện nay có thể được chữa khỏi, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Hy vọng rằng chương trình cũng là lời tri ân, động viên mong các thầy cô giáo tiếp tục kiên cường điều trị để sớm trở về với gia đình, trường lớp và có thêm nhiều kỷ niệm đẹp trong ngày 20/11.

Thay mặt cho 100 thầy cô giáo đang điều trị tại Bệnh viện K dịp này, thầy giáo Hoàng Văn Tâm (56 tuổi) đến từ Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Tổng Cọt (xã Tổng Cọt, tỉnh Cao Bằng) chia sẻ: "Cuộc sống đôi khi có những thử thách không ai mong muốn, khi phát hiện mắc căn bệnh hiểm nghèo (ung thư thực quản), bản thân tôi thực sự suy sụp, hoang mang và đầy lo lắng, thậm chí có những lúc mất niềm tin và cảm thấy tương lai phía trước mù mịt, bởi là một người thầy vốn quen với việc đứng lớp, hằng ngày được gắn bó với các em học sinh thân yêu của mình.

Người bệnh tham dự buổi gặp mặt. (Ảnh: V. MẠNH)

Thật may mắn, trong hành trình chiến đấu với căn bệnh nan y, tôi luôn nhận được sự cảm thông, sự giúp đỡ đến từ người thân, đồng nghiệp và các em học sinh. Đặc biệt, khi đến Bệnh viện K tôi luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc tận tình cứu chữa của lãnh đạo bệnh viện, cho đến đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên bệnh viện. Điều đó giúp tôi không chỉ cảm nhận sự tận tâm về chuyên môn, mà còn tận tâm của về tình thương, sự sẻ chia, động viên và cả trách nhiệm của những người thầy thuốc đối với người bệnh. Những tình cảm ấy thực sự là nguồn động lực quý giá, giúp người bệnh thêm nghị lực, niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị bệnh".

“Thực hạnh phúc biết bao, khi xa vắng đồng nghiệp, vắng tiếng nói của học trò, tôi và nhiều đồng nghiệp đến từ nhiều địa phương trên cả nước được lãnh đạo Bệnh viện K tổ chức buổi gặp mặt người bệnh là giáo viên đang điều trị tại bệnh viện dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11). Sự quan tâm này thể hiện của hai chữ “Nghĩa tình”, dù đang ở trong hoàn cảnh đặc biệt, những nhà giáo chúng tôi vẫn nhận được sự cảm thông, sự trân trọng và được đón nhận những tình cảm ấm áp của đội ngũ thầy thuốc nơi đây. Điều ấy không chỉ giúp bản thân tôi, mà còn rất nhiều đồng nghiệp có mặt hôm nay thêm nhiều nghị lực để chiến thắng bệnh tật, với mong muốn sớm được trở lại với công việc của mình, và để có cơ hội viết tiếp thêm những ước mơ của mình trong cuộc sống này”, thầy giáo Hoàng Văn Tâm chia sẻ.

Trong khi đó, cô giáo Trịnh Thị Hương đến từ Trường tiểu học Đông Vệ (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) xúc động cho biết: "Khi mới đến bệnh viện, tôi rất lo lắng, thậm chí nghĩ rằng mình đã sắp chết. Nhưng khi gặp bác sĩ, chỉ cần một nụ cười thôi, và lời nói 'Chị yên tâm, bệnh của chị bình thường'. Chỉ một câu nói ấy thôi dường như đã giúp tôi khỏi bệnh được 50% rồi.

Những ngày nằm viện điều trị, mới thấy được sự vất vả của đội ngũ thầy thuốc nơi đây, để tìm mọi cách, tìm mọi cơ hội dù là nhỏ nhất để giúp người bệnh thoát căn bệnh hiểm nghèo, tránh xa được ranh giới sinh tử được tiếp tục sống và trở về với cuộc sống bình thường".

Người bệnh tham gia buổi gặp mặt. (Ảnh: V. MẠNH)

“Với 29 năm đứng trên bục giảng, hôm nay chúng tôi được đón nhận lời chúc mừng, lời chia sẻ, sự động viên đến từ lãnh đạo bệnh viện, đội ngũ thầy thuốc nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) thực sự đặc biệt trong cuộc đời mình. Bản thân tôi chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất mà xã hội dành cho chúng tôi vào ngày nay. Nếu được, tôi và những thầy cô giáo đang điều trị tại Bệnh viện K xin nhường lại, và gửi đến tất cả những lời chúc tốt đẹp ấy cho các y, bác sĩ, điều dưỡng, người lao động đang công tác tại Bệnh viện K”, cô giáo Trịnh Thị Hương mong muốn.

Tại buổi gặp mặt, đại diện Bệnh viện K cho biết: tiếp tục hành trình hỗ trợ người bệnh, thời gian tới, Bệnh viện K phối hợp Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư và các đơn vị tổ chức Giải chạy “Hành trình tiếp sức” lần thứ III năm 2026 gây quỹ hỗ trợ người bệnh ung thư trên toàn quốc. Giải chạy sẽ diễn ra vào Chủ Nhật, ngày 6/12/2026 tại Vườn hoa phố đi bộ Trịnh Công Sơn (Tây Hồ, thành phố Hà Nội). Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, khích lệ động viên để người bệnh lạc quan chiến thắng bệnh tật.

Trước đó trong các năm 2024 và 2025, Bệnh viện K đã phối hợp các đơn vị tổ chức thành công Giải chạy “Hành trình tiếp sức” gây quỹ ủng hộ bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn đã nhận được sự quan tâm đồng hành hưởng ứng chung tay từ cộng đồng, lan tỏa yêu thương và mang lại nhiều hỗ trợ thiết thực cho người bệnh.