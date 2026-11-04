Gặp mặt đội tuyển Vovinam và Bowling Đà Nẵng tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao thành phố Đà Nẵng gặp mặt, động viên đại diện đội tuyển Vovinam và Bowling trước khi lên đường tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh: THÀNH DANH

Vovinam là môn thế mạnh mang về nhiều huy chương cho thể thao Đà Nẵng trên các đấu trường trong nước và quốc tế những năm qua. Theo lịch thi đấu, môn Vovinam trong chương trình đại hội diễn ra từ ngày 11 đến 19/11 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự đại hội, đội tuyển Vovinam Đà Nẵng có 9 vận động viên gồm: Nguyễn Quảng Triều, Đỗ Xuân Hiếu, Bùi Xuân Nhật, Hồ Hoàng Hải, Lê Hồng Vũ, Hoàng Bảo Trâm, Nguyễn Thị Yến Nhi, Nguyễn Thị Tường Vy và Nguyễn Thị Mỹ Trinh. Dẫn dắt đội là các huấn luyện viên Lý Phước Toàn, Đỗ Xuân Vũ và Lê Văn Bảo.

Trong số các vận động viên tham dự, Vovinam Đà Nẵng đặt nhiều kỳ vọng vào những gương mặt chủ lực như Nguyễn Quảng Triều, Đỗ Xuân Hiếu, Bùi Xuân Nhật… Nguyễn Quảng Triều và Bùi Xuân Nhật từng xuất sắc giành Huy chương Vàng tại Giải vô địch Vovinam thế giới lần lượt vào các năm 2025 và 2023; Đỗ Xuân Hiếu giành Huy chương Đồng tại SEA Games 2022.

Đội tuyển Bowling dưới sự dẫn dắt của các huấn luyện viên Lê Thị Ngọc Diễm và Đoàn Thanh Hùng tham dự đại hội với 15 vận động viên. Trong đó có các vận động viên chủ lực như Lê Công Hưng, Trần Thu Thủy, Nguyễn Tấn Đạt.

Lê Công Hưng và Trần Thu Thủy là những tay ném kỳ cựu, giàu kinh nghiệm thi đấu ở các giải đấu lớn; trong khi Nguyễn Tấn Đạt là tài năng trẻ triển vọng. Năm 2025, Nguyễn Tấn Đạt xuất sắc giành Huy chương Vàng đơn nam tại Giải Bowling vô địch thiếu niên, vô địch trẻ châu Á. Theo lịch thi đấu, môn Bowling tại đại hội diễn ra từ ngày 10 đến 21/11 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tào Viết Hải ghi nhận những nỗ lực của ban huấn luyện cùng các vận động viên trong quá trình tập luyện; đồng thời mong muốn các đội tuyển phát huy tinh thần đoàn kết, thi đấu quyết tâm để đạt kết quả tốt nhất.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 được tổ chức từ ngày 1/11 đến 11/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận. Các tỉnh, thành phố, ngành trên cả nước sẽ tranh tài ở 973 bộ huy chương của 48 môn (63 phân môn).

Đoàn thể thao Đà Nẵng có 103 huấn luyện viên, 522 vận động viên tham gia 39 môn tại đại hội, hướng đến mục tiêu giành 37-46 Huy chương Vàng, 13-17 Huy chương Bạc, 37 Huy chương Đồng và nằm trong tốp 7 đơn vị dẫn đầu.