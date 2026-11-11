Gặp mặt đội tuyển Pencak Silat, Boxing và Billiards Đà Nẵng tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc

Lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao thành phố Đà Nẵng gặp mặt đội tuyển Pencak Silat, Boxing và Billiards. Ảnh: THÀNH DANH

Đoàn thể thao Đà Nẵng có khởi đầu thuận lợi tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 khi đội tuyển Karate giành 7 huy chương, bao gồm tấm Huy chương Vàng đầu tiên. Thành tích này tạo động lực và củng cố quyết tâm cho các đội tuyển tiếp theo của thành phố trên hành trình chinh phục kỳ đại hội quan trọng.

Theo lịch thi đấu của đại hội, môn Pencak Silat diễn ra từ ngày 20 đến 30/11 tại Đồng Tháp; Boxing tranh tài từ ngày 20 đến 30/11 và Billiards từ ngày 21 đến 29/11 cùng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hướng tới giải đấu, các đội tuyển đang tích cực luyện tập hằng ngày và sẽ làm quen địa điểm thi đấu trước khi chính thức tranh tài.

Pencak Silat là một trong những môn thế mạnh nhận được nhiều kỳ vọng của thể thao Đà Nẵng. Tại kỳ đại hội này, đội tuyển đăng ký 7 vận động viên tranh tài.

Trong số các võ sĩ tham dự, Lê Văn Toàn và Võ Thiện Hải là những gương mặt chủ lực. Cả hai đã khẳng định năng lực và được triệu tập vào đội tuyển quốc gia thi đấu ở đấu trường quốc tế. Đặc biệt, Lê Văn Toàn từng 6 lần vô địch châu Á và 4 lần vô địch thế giới.

Đội tuyển Boxing và Billiards tham dự đại hội với hơn 20 thành viên, bao gồm nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm thi đấu.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 1/11 đến 11/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận. Các tỉnh, thành phố, ngành trên cả nước sẽ tranh tài ở 973 bộ huy chương thuộc 48 môn (63 phân môn).

Đoàn thể thao Đà Nẵng tham dự 39 môn thi đấu với 103 huấn luyện viên và 522 vận động viên, hướng tới mục tiêu giành 37-46 Huy chương Vàng, 13-17 Huy chương Bạc, 37 Huy chương Đồng và xếp trong tốp 7 đơn vị dẫn đầu.