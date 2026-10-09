Gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân nhân Kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2026)

Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cùng đại diện các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn.

Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân nhân Kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Tại chương trình, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống, ý nghĩa của Ngày Doanh nhân Việt Nam. Trải qua các giai đoạn phát triển, cộng đồng doanh nghiệp Sơn La không ngừng lớn mạnh về quy mô và chất lượng. Từ đầu năm đến ngày 3/10, toàn tỉnh thành lập mới 701 doanh nghiệp, tăng 32% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký trên 15.900 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp lên hơn 5.330 đơn vị. Trong 9 tháng, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư mới 42 dự án với tổng vốn 91.303 tỷ đồng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại chương trình gặp mặt.

Phát biểu tại chương trình gặp mặt, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của lực lượng doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhấn mạnh quý IV/2026 là thời điểm tăng tốc quyết định mục tiêu tăng trưởng năm 2026, đồng chí đề nghị các doanh nghiệp chủ động mở rộng sản xuất, đẩy nhanh tiến độ dự án cam kết, tăng cường đổi mới công nghệ và liên kết với các hợp tác xã, người dân. Tỉnh khuyến khích các doanh nghiệp tập trung nguồn lực đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu nông sản, năng lượng tái tạo, du lịch, thương mại - dịch vụ và hạ tầng; gắn đầu tư với xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và gia tăng giá trị sản phẩm. Chú trọng xây dựng văn hóa kinh doanh liêm chính, tuân thủ nghiêm quy định pháp luật và bảo vệ môi trường; đồng hành cùng tỉnh trong công tác xóa đói, giảm nghèo và an sinh xã hội.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường rà soát kỹ từng kiến nghị, xác định rõ cơ quan chủ trì, trách nhiệm cá nhân và thời hạn giải quyết. Trong đó, những việc thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết ngay, tuyệt đối không né tránh, đùn đẩy. Đồng thời, quá trình xử lý phải hướng dẫn, theo dõi đến cùng, bảo đảm công khai, minh bạch.

Tỉnh Sơn La cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ của bộ máy, tập trung, ưu tiên tháo gỡ các nút thắt về đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng; đồng thời chủ động chuẩn bị quỹ đất, hạ tầng kỹ thuật nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư và phát triển lâu dài tại Sơn La.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt cộng đồng doanh nhân, doanh nhân, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo tỉnh; khẳng định đây là động lực lớn để các doanh nghiệp tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển chung của địa phương.