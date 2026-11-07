Gặp mặt cựu sinh viên Việt Nam tại Liên Xô và LB Nga, thúc đẩy giao lưu khoa học, giáo dục hai nước

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Phan Chí Hiếu phát biểu tại cuộc gặp. (Ảnh: Quang Sơn)

Tham dự hoạt động có đại diện lãnh đạo Đại sứ quán Nga tại Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Phan Chí Hiếu, đại diện các hội đoàn hữu nghị và nhiều cựu sinh viên các trường đại học Liên Xô và Liên bang Nga.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Phan Chí Hiếu đánh giá cao sáng kiến tổ chức Ngày hội thống nhất của cựu sinh viên các trường đại học Liên Xô và Liên bang Nga. Đây là dịp để các thế hệ sinh viên Việt Nam đã từng học tập, nghiên cứu tại các trường đại học của Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những kỷ niệm về một thời sinh viên sôi nổi, tri ân các thầy cô, các trường đại học của Liên Xô và Liên bang Nga, đồng thời, cũng là dịp trao đổi, đề xuất các giải pháp nhằm phát huy vai trò của các cựu sinh viên trong việc thúc đẩy giao lưu giáo dục, khoa học và văn hóa, trao truyền kinh nghiệm cho thế hệ trẻ, qua đó, tiếp tục vụn đắp quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga trong kỷ nguyên mới, vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt cựu sinh viên Việt Nam tại Liên Xô và LB Nga, nhằm thúc đẩy giao lưu khoa học, giáo dục giữa hai nước. (Ảnh: Quang Sơn)

Ông cũng nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga được vun đắp qua nhiều thế hệ, trải qua nhiều thử thách của lịch sử và ngày càng thân thiết, gắn bó hơn. Trong mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, hợp tác về văn hóa, khoa học, giáo dục và đào tạo luôn giữ vị trí hết sức quan trọng, vừa là một trong các trụ cột hợp tác, vừa tạo tiền đề để phát triển các lĩnh vực hợp tác khác, vừa là cầu nối bền chặt, gắn kết nhân dân hai nước, góp phần tạo dựng sự tin cậy, hiểu biết và tình cảm tốt đẹp giữa hai dân tộc.

Tại buổi gặp mặt, ông Phan Chí Hiếu cũng chia sẻ kinh nghiệm công tác của mình sau 9 năm học tập, nghiên cứu ở Liên bang Nga. Trải qua nhiều công việc và vị trí công tác, ông ghi nhận rằng nền tảng thành công của cá nhân mình chính là những điều đã thu nhận được sau quá trình học tập ở Nga, từ kiến thức, kỹ năng, tư duy hệ thống, phương pháp làm việc khoa học, cũng như những ảnh hưởng tích cực của văn hóa, con người Nga đối với bản thân ông.

Ông đã có lời nhắn gửi tới thế hệ trẻ, những bạn đang đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn con đường tương lai của mình, chia sẻ đánh giá nền giáo dục của Liên bang Nga là tiên tiến, môi trường học tập nghiên cứu của các trường đại học của Liên bang Nga rất thuận lợi để học tập một cách nghiêm túc, chất lượng; không chỉ mang lại tri thức, năng lực, tính chuyên nghiệp mà còn tôi luyện bản lĩnh, nhân cách, những giá trị sẽ đồng hành trong suốt cả cuộc đời. Ông chúc các bạn trẻ có lựa chọn phù hợp và mạnh mẽ đương đầu với những thách thức.

Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội, Vladimir Murashkin, đã đọc thư chúc mừng của Giám đốc Cơ quan Rossotrudnichestvo, Igor Chaika. (Ảnh: Quang Son)

Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội, Vladimir Murashkin, đã đọc thư chúc mừng của Giám đốc Cơ quan Hợp tác Liên bang về các vấn đề Cộng đồng các quốc gia độc lập, kiều bào sống ở nước ngoài và hợp tác nhân văn quốc tế (Rossotrudnichestvo), Igor Chaika. Người đứng đầu Rossotrunichestvo nhấn mạnh: Phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học và nhân văn là một trong những ưu tiên hàng đầu của Cơ quan. Trong năm học này, Chính phủ Nga đã xem xét cấp 1.000 suất học bổng nhà nước cho công dân Việt Nam. Sự quan tâm dành cho nền giáo dục Nga vẫn luôn ở mức cao. Các chương trình đào tạo trong những lĩnh vực như kinh tế, quản lý, luật, quan hệ quốc tế và công nghệ hiện đại đặc biệt thu hút sự quan tâm của giới trẻ.

Ông Chaika bày tỏ tin tưởng rằng các cựu sinh viên tốt nghiệp các trường đại học Liên Xô và Liên bang nga là một trong những đại diện tiêu biểu cho nền giáo dục của Liên Xô và Liên bang Nga trên trường quốc tế. “Tấm gương của các bạn truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, củng cố sự kế thừa các mối quan hệ , đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì tình hữu nghị dành cho nước Nga và những đóng góp quý báu vào việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước,” ông Igor Chaika khẳng định.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Phan Chí Hiếu đã trao tặng Kỷ niệm chương của Hội cho Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội Vladimir Murashkin và Thư ký Giám đốc Phạm Hoàng Anh vì những đóng góp tích cực cho việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Phan Chí Hiếu đã trao tặng Kỷ niệm chương của Hội cho Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội, Vladimir Murashkin, và Thư ký Giám đốc, Phạm Hoàng Anh. (Ảnh: Quang Sơn)

Buổi gặp mặt càng trở nên ấm áp, gắn bó với chương trình văn nghệ đặc sắc do các nghệ sỹ Việt Nam và Liên bang Nga biểu diễn, với tiết mục múa dân tộc của Nga được đan xen với tiết mục múa của Việt Nam, bản nhạc Nga được thể hiện trên các nhạc cụ dân tộc Việt Nam của nhóm nhạc dân tộc “Thanh Âm Việt”, và đặc biệt là các cựu sinh viên Việt Nam đã hòa giọng ca cùng với các bản nhạc Nga quen thuộc được nghệ sỹ accordion, một cựu sinh viên Nga tại Nhạc viện Quốc gia Saint Peterburg, trình diễn.

Nghệ sĩ accordion Maria Kostenko, cựu sinh viên Nhạc viện Quốc gia Saint Petersburg mang tên N.A. Rimsky-Korsakov trình diễn nhiều bản nhạc quen thuộc cho các cựu sinh viên Việt Nam. (Ảnh: Hồng Tâm)