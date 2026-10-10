Gặp mặt cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên

Ra đời trong khói lửa của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trong đội hình Sư đoàn 304B, Tiểu đoàn 1 đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Các cựu chiến binh tại chương trình gặp mặt.

Năm 1976, Tiểu đoàn 1 tách khỏi đội hình Sư đoàn 304B lên Hà Giang làm nhiệm vụ kinh tế quốc phòng trong đội hình Trung đoàn 122, trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang. Năm 1979, trước tình hình biên giới có nhiều diễn biến phức tạp, Tiểu đoàn 1 được điều động tham gia đội hình chiến đấu của Trung đoàn 122, Sư đoàn 313.

Trong suốt quá trình chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, Tiểu đoàn 1 đã phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong đội hình Trung đoàn 122, Sư đoàn 313, làm nên những chiến thắng vang dội. Trong suốt quá trình diễn ra cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới, gần 200 cán bộ chiến sĩ của Tiểu đoàn 1 đã mãi mãi nằm lại nơi biên ải, cho đến nay nhiều người vẫn chưa tìm thấy hài cốt; hơn 300 chiến sĩ để lại một phần máu thịt.

Các cựu chiến binh tưởng niệm đồng đội đã ngã xuống.

Ngày gặp mặt nhiều mái đầu đã bạc trắng nhưng tình cảm của những năm tháng chia ngọt sẻ bùi vẫn đậm đà sâu nặng với các cựu chiến binh Tiểu đoàn 1. Tại đây, mọi người đã cùng nhau ôn lại những ngày gian khổ nhưng hào hùng, cùng nhau chung tay làm công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân các gia đình liệt sĩ, thăm hỏi đồng bào, cảm ơn nhân dân đã đùm bọc trong những ngày đơn vị đứng chân. Đặc biệt, Ban liên lạc Cựu chiến binh Mặt trận Vị Xuyên Tiểu đoàn 1 đã cử 55 nhân chứng lên các chốt tiền tiêu cung cấp thông tin cho Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, góp phần đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ.

Thắp hương tri ân các liệt sĩ.

Đại tá Nguyễn Văn Thái, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 122, Sư đoàn 313 biểu dương các cá nhân có thành tích trong phong trào cựu chiến binh, trao các phần quà tặng đối tượng chính sách, trao kỷ niệm chương tặng các tập thể cá nhân trong Ban liên lạc. Đồng thời kêu gọi các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 phát huy phẩm chất người lính cách mạng tham gia xây dựng quê hương, giáo dục con cháu trở thành công dân tốt, luôn là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo.