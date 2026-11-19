Đại sứ Trịnh Minh Mạnh chụp ảnh kỷ niệm với các thành viên tham dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cung cấp)

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại bang Karnataka, ngày 18/11, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh và Đoàn công tác Đại sứ quán đã có buổi gặp mặt cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố Bengaluru.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt cộng đồng người Việt Nam tại Bengaluru, chị Vũ Thị Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tại Ấn Độ đã chia sẻ về cuộc sống, công việc, học tập và quá trình hòa nhập với xã hội sở tại. Mặc dù xuất phát từ những hoàn cảnh khác nhau, bà con đều thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, tích cực hội nhập, tuân thủ pháp luật sở tại, đồng thời luôn hướng về quê hương, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tại Ấn Độ.

Bà con cũng trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống, đặc biệt là việc thực hiện một số thủ tục lãnh sự còn bất tiện do khoảng cách địa lý; mong muốn Đại sứ quán tổ chức thêm các hoạt động gặp gỡ, giao lưu cộng đồng tại Bengaluru, tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp sở tại, tạo thêm cơ hội việc làm cho người Việt Nam tại địa phương.

Quang cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cung cấp)

Bên cạnh đó, cộng đồng đề xuất tăng cường các hoạt động gìn giữ tiếng Việt cho thế hệ trẻ, trong đó có việc tổ chức các cuộc thi hát tiếng Việt, các chương trình giao lưu văn hóa và hoạt động sáng tạo nhằm giúp con em người Việt sinh ra, lớn lên tại Ấn Độ duy trì sự gắn bó với quê hương.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Trịnh Minh Mạnh bày tỏ vui mừng được trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con; đồng thời chia sẻ những thành tựu nổi bật về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, những bước tiến trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam-Ấn Độ và các định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Nhân dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Đại sứ Trịnh Minh Mạnh nhấn mạnh truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái là nguồn sức mạnh quan trọng của dân tộc Việt Nam, trong đó cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là nguồn lực quan trọng đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Đại sứ Trịnh Minh Mạnh phát biểu tại buổi gặp mặt.(Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cung cấp)

Đại sứ khẳng định tinh thần của Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nhấn mạnh vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong việc củng cố khối đại đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa và tăng cường kết nối với quê hương.

Đại sứ đánh giá cao những nỗ lực của cộng đồng người Việt Nam tại Bengaluru trong việc ổn định cuộc sống, hòa nhập với xã hội sở tại, phát huy tinh thần đoàn kết và đóng góp tích cực vào quan hệ hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ.

Đại sứ mong muốn bà con tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ lẫn nhau, giữ gìn tiếng Việt và truyền thống văn hóa dân tộc, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động giao lưu, hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học-công nghệ giữa hai nước.

Tại buổi gặp mặt, Đại sứ Trịnh Minh Mạnh và các cán bộ Đại sứ quán đã trực tiếp trao đổi, giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của bà con liên quan công tác lãnh sự, bảo hộ công dân và các vấn đề trong cuộc sống tại Ấn Độ.

Khẳng định công tác cộng đồng và bảo hộ công dân luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đại sứ quán, Đại sứ Trịnh Minh Mạnh cam kết tiếp tục lắng nghe, đồng hành, hỗ trợ bà con trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, đồng thời nghiên cứu các hình thức kết nối, hỗ trợ phù hợp hơn với đặc thù cộng đồng người Việt Nam sinh sống phân tán trên địa bàn rộng lớn của Ấn Độ.

Kết thúc buổi gặp mặt, Đại sứ Trịnh Minh Mạnh gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới toàn thể bà con; chúc cộng đồng người Việt Nam tại Bengaluru ngày càng đoàn kết, gắn bó, phát triển vững mạnh, luôn hướng về Tổ quốc và tiếp tục đóng góp tích cực vào việc vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ.