Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Cẩm Linh

Trong diễn văn được trình bày tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng khẳng định, văn hóa đã thực sự đi vào đời sống bộ đội, trở thành phương thức gần dân, hiểu dân, gắn bó với nhân dân. Qua những chuyến đi dài ngày đến vùng sâu, vùng xa, các đợt biểu diễn phục vụ đồng bào, những cuộc vận động sáng tác và các tác phẩm văn học, âm nhạc, nhiếp ảnh, sân khấu, điện ảnh, báo chí, cán bộ văn hóa, văn nghệ sĩ đã cùng Bộ đội Biên phòng kể những câu chuyện đẹp về người lính và nhân dân nơi biên cương.

"Nhìn lại chặng đường những năm qua, chúng ta tự hào rằng văn hóa đã thực sự đi vào đời sống của Bộ đội và trở thành một phương thức gần dân, hiểu dân, gắn bó với nhân dân. Một bài hát hay có thể đưa tiếng gọi biên cương đi xa hơn một cung đường. Một bức ảnh đẹp có thể lưu giữ một khoảnh khắc mà thời gian không thể lấy đi. Một bộ phim có thể đưa người chưa từng đặt chân đến biên giới gặp được người lính nơi phên dậu. Một trang viết có thể giữ lại một câu chuyện, một con người, một vùng văn hóa cho mai sau. Từ những chuyến đi dài ngày đến vùng sâu, vùng xa; những đợt biểu diễn phục vụ đồng bào; những cuộc vận động sáng tác; những tác phẩm văn học, âm nhạc, nhiếp ảnh, sân khấu, điện ảnh, báo chí... các đồng chí đã cùng Bộ đội Biên phòng kể những câu chuyện đẹp về người lính và Nhân dân nơi biên cương trong những chương trình như: “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”, trong hình ảnh những “Thầy giáo quân hàm xanh”, những “Tiết học biên cương”, “Giai điệu tự hào - Bài ca biên giới”, “Điểm tựa cuộc sống”, “Biên cương thắm tình quân dân”, “Bộ đội Biên phòng giữ bản sắc biên cương”; “Âm vang Tổ quốc” ,“Vó ngựa biên cương”; “Thắp sáng đường biên - Đường cờ Tổ quốc”, trong công tác giao lưu đối ngoại, hay trong hàng nghìn hoạt động hướng về đồng bào các dân tộc…, mãi là dấu ấn văn hóa sâu đậm về hình tượng người chiến sĩ Biên phòng" - Thiếu tướng Văn Ngọc Quế chia sẻ.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tặng hoa, chúc mừng các Nghệ sĩ Nhân dân đã từng công tác trong lực lượng Bộ đội Biên phòng nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: Duy Liêm

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế cho rằng để có thành quả như trên đội ngũ làm văn hóa văn nghệ trong toàn lực lượng đãkhắc phục mọi khó khăn, một lòng hướng về biên cương Tổ quốc, là tình cảm - trách nhiệm, là đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi, là sự tri ân đối với cán bộ, chiến sĩ, đồng bào nơi biên giới, hải đảo.

"Chúng ta cũng rất tự hào khi trong thực tiễn công tác, Bộ đội Biên phòng đã hình thành ngày càng nhiều mô hình giàu tính nhân văn và mang đậm dấu ấn văn hóa của người lính quân hàm xanh. Từ “Mái ấm biên cương”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Bò giống giúp người nghèo biên giới”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Điểm tựa nơi biên giới” đến “Thứ Bảy về bản”, “Tiếng loa Biên phòng”, “Ánh sáng vùng biên”, “Tay kéo Biên phòng”, “Đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”... Mỗi mô hình một cách làm, một đối tượng, một địa bàn. Nhiều mô hình đã được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, được Bộ Quốc phòng lựa chọn là mô hình tiêu biểu để nhân rộng trong toàn quân" - Thiếu tướng Văn Ngọc Quế thông tin.

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ ưu tú trong Bộ đội Biên phòng nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: Duy Liêm

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới đội ngũ làm công tác văn hóa trong toàn lực lượng. Đồng chí Chính ủy Bộ đội Biên phòng nhắc lại dấu mốc ngày 24/11/1946, ngày khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, gắn với việc lựa chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam; đồng thời nhắc lại và tri ân những đóng góp của công tác văn hóa tư tưởng trong chặng đường 67 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Bộ đội Biên phòng.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toàn, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tặng hoa chúc mừng các cơ quan, đơn vị khối tư tưởng văn hóa của Bộ đội Biên phòng nhân dịp Ngày Văn hóa Viêt Nam. Ảnh: Duy Liêm

Đồng chí Chính ủy Bộ đội Biên phòng cho biết ở khu vực biên giới, công tác văn hóa, văn nghệ vừa đáp ứng đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, vừa góp phần củng cố niềm tin, tăng cường đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc từ cơ sở. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ không chỉ bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc mà còn gắn bó với nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn.

Đánh giá đóng góp của đội ngũ làm công tác văn hóa, tư tưởng, đồng chí cho rằng lực lượng này đã trực tiếp đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào bằng những hình thức gần gũi, sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ. Qua tuyên truyền, báo chí, biểu diễn văn nghệ, chiếu phim, hoạt động văn hóa, thể thao và tủ sách lưu động, cán bộ văn hóa đã góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở khu vực biên giới; khắc phục khoảng trống về văn hóa, thông tin; nâng cao mức hưởng thụ tinh thần; lan tỏa hình ảnh Bộ đội Biên phòng và đời sống đồng bào các dân tộc.

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tặng hoa chức mừng các cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu trong hoạt động văn hóa văn nghệ. Ảnh: Cẩm Linh

Theo Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, sức mạnh văn hóa bắt đầu từ sự thấu hiểu, sẻ chia, một lời nói chân tình, việc làm cụ thể và hành động có trách nhiệm vì nhân dân. Nhờ đó, hoạt động văn hóa của Bộ đội Biên phòng trở thành món ăn tinh thần quen thuộc; cán bộ văn hóa Biên phòng được nhân dân yêu mến, tin tưởng, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa Biên phòng gắn với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và đời sống văn hóa các dân tộc.

Trước tác động của hội nhập quốc tế, kinh tế thị trường, chuyển đổi số và sự giao thoa giữa các nền văn hóa, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị nhận thức đầy đủ hơn vị trí, vai trò của công tác văn hóa, văn nghệ; coi đây là nội dung quan trọng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Các cơ quan, đơn vị cần xây dựng kế hoạch hoạt động lâu dài, xác định Ngày Văn hóa Việt Nam cũng là ngày hội của quân dân biên giới; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích, tác phẩm, mô hình, cách làm sáng tạo.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ tin tưởng công tác văn hóa trong Bộ đội Biên phòng tiếp tục phát triển, góp phần xây dựng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ Biên phòng trong lòng nhân dân; củng cố thế trận lòng dân, nền biên phòng toàn dân và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.